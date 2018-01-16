16 января любители легендарной отдельной ливерпульской четверки отмечают ежегодный День группы The Beatles. Несмотря на то, что коллектив распался еще в 1970 году, его до сих пор считают иконой рок-н-ролла, а меломаны и просто рядовые слушатели по всему миру признают большой вклад этой команды в развитие музыки, телевидения и общества в целом.

Редакция Amic.ru решила отметить этот праздник новой инфографикой, в которой собрала 10 интересных фактов о любимой миллионами людей команде.