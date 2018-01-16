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Синоптики объявили в Алтайском крае на вечер 16 января и первую половину дня 17 января прогноз-консультацию о неблагоприятных метеоусловиях.

"В Алтайском крае во второй половине дня 16, ночью и в первой половине дня 17 января ожидается снег, местами сильный снег, метель, снежные заносы, в южных и восточных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Спасатели и сотрудники ГИБДД в очередной раз убедительно просят граждан воздержаться от дальних поездок во время непогоды и по возможности не покидать населенных пунктов.

В среду, 17 января, ночные температуры в крае составят -8...-13 градусов, при прояснении в западных районах -14...-19 градусов.

Днем по региону -7...-12 градусов, местами в восточных районах -2...-7 градусов.

В Барнауле ночью будет -11...-13 градусов, днем ожидается -8...-10 градусов.