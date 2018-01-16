В правительстве Алтайского края во вторник, 16 января, глава региона Александр Карлин вручил награды подросткам, которые совершили героические поступки.

Так, ученик Каипской школы Ключевского района Никита Никитин летом 2017 года спас жизнь пожилому человеку. Ребята отдыхали на озере Бульдюк в Ключевском районе. В какой-то момент юноша увидел, что с лодки упал рыбак и начал тонуть.

"Увидели, что человек упал с лодки, дедушка, ему 70 лет. Я поплыл к нему сразу же. А потом мой приятель подплыл с кругом. Я не думал ни о чем, просто бросился в воду. Мы вытащили его на берег. Он пришел в себя, мы с другом спросили, надо ли скорую. Дедушка ответил, что нет. Я никому не рассказывал об этом, даже не знаю, откуда все узнали", — рассказал порталу Amic.ru Никита Никитин.

Чтобы спасти человека, подросток нырял на глубину четыре метра. Никите вручили краевую медаль "За честь и мужество". Его другу Никите Шевченко, который пришел на помощь, вручили Благодарственное письмо губернатора Алтайского края.

Еще двух школьников из Тальменского района наградили Почетными грамотами Российского союза спасателей. Летом 2017-го Кирилл Астафуров увидел тонущего человека. Подросток не раздумывая бросился на помощь утопающему, вытащил его на берег и вызвал скорую. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Второй юноша, Александр Самойлов, весной 2017 года помогал женщине с ребенком-инвалидом выносить вещи из горящего дома.

"Жизнь для всех людей выстраивает свой алгоритм и для каждого создает немало сложностей. Чтобы достойно из них выйти, каждому надо сконцентрировать все свои силы, свою волю и свои возможности. Вам, наши дорогие сегодняшние гости, непростой экзамен жизнь устроила в очень раннем возрасте. И мы сегодня очень рады за вас, что вы этот экзамен выдержали самым достойным образом. Вы проявили мужество, способность прийти на помощь в условиях угрозы для вашего здоровья и даже жизни", — подчеркнул губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Также на торжественную встречу пригласили ученика Березовской школы Чарышского района Михаила Ярмонова. Несколько лет назад имя мальчика прогремело на всю Россию: он спас жизнь 7-летнему мальчику, который тонул в Чарыше. На тот момент Мише было всего десять лет. Глава региона вручил подростку медаль Российского союза спасателей "За мужество в спасении". Ранее Михаил был награжден нагрудным знаком МЧС, медалью "За спасение жизни".