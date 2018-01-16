Более 20 тысяч жителей Алтайского края подписались за Путина

Более 20 тысяч подписей собрали в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы в марте 2018 года в Алтайском крае. Об этом на открытии регионального избирательного штаба сообщил руководитель регионального исполкома "Единой России", заместитель сопредседателя штаба Андрей Клюзов.
"Порядка 20 тысяч подписей собрано в Алтайском крае. Собирали в основном в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Присоединились Заринск, Благовещенка. Мы отберем самые юридически чистые и качественно сформированные подписные листы и передадим в избирательный штаб", — сообщил Клюзов.
По федеральному закону самовыдвиженец на выборах президента обязан для регистрации собрать в свою поддержку 300 тысяч подписей со всей страны, но не более чем 7,5 тысяч в каждом регионе. Не только Алтай переплюнул поставленный минимум. Штаб Путина уже собрал по стране более 540 тысяч подписей (данные на 13 января).
Официально сбор подписей в регионе начался 10 января. В Барнауле было открыто пять точек в четырех торговых центрах и на автовокзале, по одной точке было в Бийске и Рубцовске. В воскресенье, 14 января, подписи принимали в общественной приемной "Единой России".
Ранее сообщалось, что пункты будут работать до 31 января. Но теперь, по словам Клюзова, сбор в Барнауле, Бийске и Рубцовске закончится 19-20 января.
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Сообщение одного местного издания в Бийске, что на участки для сбора подписей работников завода и студентов свозили на автобусе, Андрей Клюзов назвал провокацией.
Любопытно, но уже по другой теме, высказалась сопредседатель избирательного штаба на Алтае, доверенное лицо Владимира Путина, актриса Алтайского государственного театра музыкальной комедии Виктория Гальцева.
"Я — гражданин России, я живу здесь, это мой дом и мне небезразлична судьба моего дома. Мы все несем солидарную ответственность за то, что происходит у нас в стране. При нынешних сложных жизненных обстоятельствах (…) мы стали безынициативными. Нам Бог дал право выбора, а мы им не пользуемся. Им нужно обязательно пользоваться, потому что это наше право, наша обязанность. Раньше был девиз: голосуй или проиграешь. Сейчас это просто смертельно опасно. Если ты не пойдешь (на выборы — прим.ред.), как ты можешь рассчитывать, что ты проснешься, а в твоей стране порядок", — сказала она.
Комментарии
Ну всё, теперь карлина благожелательно потреплют по холке
У волшебника Сулеймана.Все по честному, без обмана..
Полезнее волка нет зверя на свете
Во всех уголках необъятной России -
Зверей на опрос о житье пригласили.
Спросили оленей: - Живется, как, в общем?
При этом просили ответить попроще.
Олени, стесняясь, рога опустили:
- Живем мы неплохо, но лучше б не жили,
Пасемся спокойно, жуем понемногу,
Потом - к водопою знакомой дорогой.
Но, мать его, волк, соблюдая отбор,
Жрет часто оленей - на руку скор.
И мы вымираем, такая вот штука,
Учение Дарвина - злая наука.
А вам как? – они обратились к енотам,
Какие тревожат енотов заботы?
- Да, нам все енотно – таков был ответ,
Питание есть, то проблем в целом нет.
Спросили хорьков, про житье и волков,
Про это же так же спросили и сов,
Ответ был таков: - Эти волки достали,
Никак не нажрутся, всех нас обожрали.
Шакалов просили дать ясный ответ,
Мешает вам волк или может быть нет?
- Волчара шакалам естественный брат,
Семейство мы псовых: мы псовый отряд.
Вопрос был к лисицам: как вам или вас?
Лиса отвечала, зажмурив свой глаз:
- Вот, нам лисопсовым - нам хуже, чем всем,
Куриный вопрос не решен здесь совсем.
Опрос проведен был среди муравьев,
Спросили попутно еще соловьев:
- Работаем мы, коли мы муравьи,
- Поем, извините, ведь мы соловьи.
_________________________________
Ну, вот, и опрос был почти завершён,
И главному волкам результат доложЁн*…
И все прочитали итоги в газете:
Полезнее волка нет зверя на свете.
В Кургане признали недействительными собранные подписи-собирали в рабочее время и в приказном порядке,а СМИ волну подняли.У нас пока молчат.Похоже руководители ещё не поняли,что,когда "спалятся",им никто не поможет,сольют в унитаз,как расходный материал.
около триста рыл в день - это не всенародная поддержка, это самотЁк.
18:03
считать-то умеешь? 10 начался сбор, на утро сегодня больше 20 тыс. Еще одна попытка))))
Мало, по идеи должны были миллиард собрать с Алтая
А, так вот эти вечные 2%...
Ещё бы. Чинуши и больных на голову у нас много
"Я — гражданин России, я живу здесь, это мой дом и мне небезразлична судьба моего дома. Мы все несем солидарную ответственность за то, что происходит у нас в стране. При нынешних сложных жизненных обстоятельствах (…) мы стали безынициативными. Нам Бог дал право выбора, а мы им не пользуемся. Им нужно обязательно пользоваться, потому что это наше право, наша обязанность. Раньше был девиз: голосуй или проиграешь. Сейчас это просто смертельно опасно. Если ты не пойдешь на выборы , как ты можешь рассчитывать, что ты проснешься, а в твоей стране порядок",.
Правильные слова обязательно нужно идти и голосовать за
ГРУДИНИНА ЭТО БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!!
В Германии высшее образование бесплатное. В России за все плати, а деньги потом уходят едроссам и дружкам Путина. Сколько можно еще наблюдать обдирание россиян до нитки. Голосуем за Грудинина, он восстановит справедливость.
Край мусаров, дубаков, вояк и чинуш
За кого им с сытыми харями постить ???
Достаточно посмотреть одно любое интервью Грудинина, чтобы понять, что голосовать нужно за Грудинина.