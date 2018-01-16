Вторник, 16 Январь, 21:14

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,39
€ 69,02
734728
-8°
Обь
336см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента - 2018Крещение-2018 Законы-2018
Новости

Более 20 тысяч жителей Алтайского края подписались за Путина

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Москва ждала от края не более 7,5 тыс. подписей

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Более 20 тысяч подписей собрали в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы в марте 2018 года в Алтайском крае. Об этом на открытии регионального избирательного штаба сообщил руководитель регионального исполкома "Единой России", заместитель сопредседателя штаба Андрей Клюзов.

"Порядка 20 тысяч подписей собрано в Алтайском крае. Собирали в основном в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Присоединились Заринск, Благовещенка. Мы отберем самые юридически чистые и качественно сформированные подписные листы и передадим в избирательный штаб", — сообщил Клюзов.

По федеральному закону самовыдвиженец на выборах президента обязан для регистрации собрать в свою поддержку 300 тысяч подписей со всей страны, но не более чем 7,5 тысяч в каждом регионе. Не только Алтай переплюнул поставленный минимум. Штаб Путина уже собрал по стране более 540 тысяч подписей (данные на 13 января).

Официально сбор подписей в регионе начался 10 января. В Барнауле было открыто пять точек в четырех торговых центрах и на автовокзале, по одной точке было в Бийске и Рубцовске. В воскресенье, 14 января, подписи принимали в общественной приемной "Единой России".

Ранее сообщалось, что пункты будут работать до 31 января. Но теперь, по словам Клюзова, сбор в Барнауле, Бийске и Рубцовске закончится 19-20 января.

Читайте также: Более 200 тысяч человек отдали подписи в поддержку Путина за один день

Сообщение одного местного издания в Бийске, что на участки для сбора подписей работников завода и студентов свозили на автобусе, Андрей Клюзов назвал провокацией.

Любопытно, но уже по другой теме, высказалась сопредседатель избирательного штаба на Алтае, доверенное лицо Владимира Путина, актриса Алтайского государственного театра музыкальной комедии Виктория Гальцева.

"Я — гражданин России, я живу здесь, это мой дом и мне небезразлична судьба моего дома. Мы все несем солидарную ответственность за то, что происходит у нас в стране. При нынешних сложных жизненных обстоятельствах (…) мы стали безынициативными. Нам Бог дал право выбора, а мы им не пользуемся. Им нужно обязательно пользоваться, потому что это наше право, наша обязанность. Раньше был девиз: голосуй или проиграешь. Сейчас это просто смертельно опасно. Если ты не пойдешь (на выборы — прим.ред.), как ты можешь рассчитывать, что ты проснешься, а в твоей стране порядок", — сказала она.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

16.01.2018 17:30
- гость -

Ну всё, теперь карлина благожелательно потреплют по холке

0  0
16.01.2018 17:35
Циничный котик

У волшебника Сулеймана.Все по честному, без обмана..

0  0
16.01.2018 17:37
- гость -

Полезнее волка нет зверя на свете


Во всех уголках необъятной России -
Зверей на опрос о житье пригласили.
Спросили оленей: - Живется, как, в общем?
При этом просили ответить попроще.

Олени, стесняясь, рога опустили:
- Живем мы неплохо, но лучше б не жили,
Пасемся спокойно, жуем понемногу,
Потом - к водопою знакомой дорогой.

Но, мать его, волк, соблюдая отбор,
Жрет часто оленей - на руку скор.
И мы вымираем, такая вот штука,
Учение Дарвина - злая наука.

А вам как? – они обратились к енотам,
Какие тревожат енотов заботы?
- Да, нам все енотно – таков был ответ,
Питание есть, то проблем в целом нет.

Спросили хорьков, про житье и волков,
Про это же так же спросили и сов,
Ответ был таков: - Эти волки достали,
Никак не нажрутся, всех нас обожрали.

Шакалов просили дать ясный ответ,
Мешает вам волк или может быть нет?
- Волчара шакалам естественный брат,
Семейство мы псовых: мы псовый отряд.

Вопрос был к лисицам: как вам или вас?
Лиса отвечала, зажмурив свой глаз:
- Вот, нам лисопсовым - нам хуже, чем всем,
Куриный вопрос не решен здесь совсем.

Опрос проведен был среди муравьев,
Спросили попутно еще соловьев:
- Работаем мы, коли мы муравьи,
- Поем, извините, ведь мы соловьи.

_________________________________

Ну, вот, и опрос был почти завершён,
И главному волкам результат доложЁн*…
И все прочитали итоги в газете:
Полезнее волка нет зверя на свете.

0  0
16.01.2018 17:55
гость

В Кургане признали недействительными собранные подписи-собирали в рабочее время и в приказном порядке,а СМИ волну подняли.У нас пока молчат.Похоже руководители ещё не поняли,что,когда "спалятся",им никто не поможет,сольют в унитаз,как расходный материал.

0  0
16.01.2018 18:03
- гость -

около триста рыл в день - это не всенародная поддержка, это самотЁк.

0  0
16.01.2018 18:23
- гость -

18:03
считать-то умеешь? 10 начался сбор, на утро сегодня больше 20 тыс. Еще одна попытка))))

0  0
16.01.2018 18:26
Егор Крид

Мало, по идеи должны были миллиард собрать с Алтая

0  0
16.01.2018 18:31
Горожанин

А, так вот эти вечные 2%...

0  0
16.01.2018 18:44
- гость -

Ещё бы. Чинуши и больных на голову у нас много

0  0
16.01.2018 19:01
689

"Я — гражданин России, я живу здесь, это мой дом и мне небезразлична судьба моего дома. Мы все несем солидарную ответственность за то, что происходит у нас в стране. При нынешних сложных жизненных обстоятельствах (…) мы стали безынициативными. Нам Бог дал право выбора, а мы им не пользуемся. Им нужно обязательно пользоваться, потому что это наше право, наша обязанность. Раньше был девиз: голосуй или проиграешь. Сейчас это просто смертельно опасно. Если ты не пойдешь на выборы , как ты можешь рассчитывать, что ты проснешься, а в твоей стране порядок",.

Правильные слова обязательно нужно идти и голосовать за
ГРУДИНИНА ЭТО БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!!

1  0
16.01.2018 19:15
- гость -

В Германии высшее образование бесплатное. В России за все плати, а деньги потом уходят едроссам и дружкам Путина. Сколько можно еще наблюдать обдирание россиян до нитки. Голосуем за Грудинина, он восстановит справедливость.

1  0
16.01.2018 19:16
- гость -

Край мусаров, дубаков, вояк и чинуш
За кого им с сытыми харями постить ???

0  0
16.01.2018 20:58
Вячеслав Тимофеев_odnoklassniki

Достаточно посмотреть одно любое интервью Грудинина, чтобы понять, что голосовать нужно за Грудинина.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:03
Внук забил до смерти ветерана, одного из самых пожилых пожарных Подмосковья 0
20:36
Алтайская пенсионерка жалуется на главу района, "пожалевшего" для нее воды 0
20:13
Актер Сергей Горобченко госпитализирован после потери сознания 0
20:02
Жириновский нашел себя в портретах мировых знаменитостей 1
19:48
СМИ: солистка группы The Cranberries пыталась покончить с собой 0
19:24
Новая функция в приложении Google покорила пользователей Сети 0
19:08
Коротко о главном: дорожающий мусор, дело Денисова и подготовка к Крещению
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 января
18:48
Пожилой бийчанин перевел "ясновидящей" около 190 тысяч рублей 1
18:27
Жители Китая закупают к восточному Новому году российские конфеты 0
18:06
Пропавшую три дня назад 14-летнюю девочку со шрамом ищут в Рубцовске 0
17:49
Пластические хирурги назвали самые необычные требования своих клиентов 0
17:40
Барнаулец пробрался ночью в офис и украл сумочку с 66 тысячами рублей 0
17:32
Еще дети, но уже герои: подростков на Алтае наградили за спасенные жизни 1
17:25
Более 20 тысяч жителей Алтайского края подписались за Путина 13
17:14
"Великолепная четверка": 10 необычных фактов о группе "Битлз". Инфографика 2
17:06
Шквалистый ветер и снег: штормовая погода продолжит властвовать на Алтае 0
16:50
Пожилой новосибирец заблудился в подполье и напугал соседей 1
16:40
Барнаульская "Мария-Ра" впервые за 5 лет утратила лидерство в Новосибирске 15
16:33
Движение на трассе под Барнаулом ограничат 17 января из-за военных 0
16:24
Микроавтобус с журналистами слетел в кювет в Бурятии, есть пострадавшие 0
16:13
Поклонская ответила на слова Собчак о "неполноценности крымчан" 9
16:02
Власти объяснили, почему в Барнауле выросла плата за выброс мусора 23
15:50
Актера Кевина Спейси обвинили в расизме 4
15:40
Безопасность превыше всего: как измеряют толщину льда в преддверии Крещения
Всего на территории Барнаула будет открыто две купели: возле Речного вокзала и в Казенной Заимке
15:32
Школьный автобус протаранил стену жилого дома в Германии 2
15:23
Тарифы на вывоз мусора в Барнауле выросли в два раза 27
15:11
Штрафы за отсутствие полисов ОСАГО хотят поднять в России 28
15:03
Судимый житель Горно-Алтайска избил нового знакомого в общежитии 0
14:53
СМИ: мясо курицы в России оказалось опасным для жизни 24
14:42
Почему и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Барнауле: инфографика 2
14:35
Легковушка протаранила столб во время разгула непогоды в Барнауле 0
14:30
Сельские больницы Алтайского края получили доступ к оптическому интернету 2
14:21
Минтруд порекомендовал властям регионов простимулировать рождаемость 4
14:12
Чем известен Виктор Анпилов, как сложилась его жизнь и чего он добился 3
14:03
Осужденные на Алтае наркополицейские будут искать правду в Верховном суде 10
13:50
Фура слетела с дороги на Змеиногорском тракте в Барнауле 4
13:40
Передвижная мужская консультация появится в Алтайском крае 3
13:32
Глава Барнаула Сергей Дугин призвал активнее очищать крыши от снега 5
13:30
Инженерные практикумы для школьников проходят в АлтГТУ 0
13:22
Обь станет Иорданом: спасатели дали добро на крещенские купания в Барнауле 3
13:11
Пикет у свалки против роста цен на вывоз мусора устроили в Барнауле 7
13:04
СМИ: пермская школа временно закрылась после инцидента с поножовщиной 8
12:49
Многоквартирный дом для переселенцев загорелся в Барнауле 7
12:34
СМИ сообщили о 60% коньяка, выпущенного в РФ с нарушениями 2
12:23
Элитный комплекс с бассейнами и фитобочкой продают на Алтае за 270 млн руб. 1
12:12
Где барнаульцы смогут окунуться в прорубь на Крещение 17
12:06
Цены на жизненно важные лекарства рекордно снизились в РФ 10
11:52
Барнаул назвали лидером среди городов Сибири по недоступности аренды жилья 10
11:44
Не покидайте Барнаул: ГИБДД просит водителей не выезжать из города 5
11:31
Штаб Путина аннулировал собранные на курганских режимных заводах подписи 33
11:23
Дорога в Верховный суд: Юрию Денисову вновь не удалось обжаловать приговор 7
11:12
Zombie и Dreams: главные клипы Долорес О’Риордан и группы The Cranberries 3
11:04
Телефонные мошенники попытались украсть у пенсионерки на Алтае 200 тыс. руб 0
10:50
Стоп-кадр. Когда реклама — зеркало нашей жизни 8
10:41
ЧП в пермской школе: что известно о трагедии к этой минуте 120
10:32
СМИ: в России разрабатывается новый ГОСТ для водки 4
10:21
Без давления и подтасовок: Бердников "зарядил" чиновников на честные выборы 4
10:12
Российским детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей 1
10:03
Лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов умер на 73-м году жизни 6
09:55
Контактный зоопарк с животными выставили на продажу в Новосибирске 3
09:32
Автомобиль сбил ребенка в Барнауле и покинул место аварии 4
09:23
Американская пара держала 13 своих детей на цепи 4
09:15
Опубликовано видео после взрыва на Бийском маслоэкстракционном заводе 1
09:04
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 34
08:57
Психологи назвали оптимальную дату прощания с новогодней елкой 3
08:43
Утро в Барнауле началось с восьмибалльных заторов и восьми аварий 6
08:25
"Черт из табакерки": криптовалюта, биткоин, майнинг, блокчейн 21
08:21
Скончалась солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан 5
08:13
Композитор и певица Ирина Дубцова выступит в Барнауле с новыми песнями 5
08:04
Власти сообщают о сокращении самовольных рубок в Алтайском крае 4
07:50
Ирина Аллегрова привезет в Барнаул свою премьерную программу "Моно..." 8
07:34
Непредсказуемая и одиозная: фотографии неповторимой Кейт Мосс 9
07:25
Бабочка, плащ и статуя Свободы: как узнать судьбу с помощью яйца и воды 0
07:15
Разумно ли брать кредит, чтобы заплатить долг за электричество 6
07:03
Большую бревенчатую усадьбу продают за 12 млн рублей под Барнаулом 6
06:48
На детей, недвижимость, лечение: как оформить налоговый вычет в 2018 году 0
06:32
Страна строгого режима: запрещенные снимки из Северной Кореи 51
06:23
Соцсети в помощь: выявлен тип людей, которые склонны к диабету 3
06:14
Сильный снег и шквалистый ветер обрушатся на Алтайский край 16 января 0
06:01
Барнаульцы помогут чиновникам "правильно" потратить 108 млн на благо города 32
05:23
Депутаты Госдумы обойдутся россиянам в 11 млрд рублей из-за роста зарплат 32
04:30
Минтруд предложил освободить от налогов выплаты на первых двух детей 0
03:37
Совфед поддержал идею обязательного лечения алкоголизма в России 6
02:46
Фото самых сексуальных преступниц мира 2
01:08
Видео с собаками, которые не дают выбросить елку 0
00:05
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие – эксперты 12

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.