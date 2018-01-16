Более 20 тысяч жителей Алтайского края подписались за Путина

Более 20 тысяч подписей собрали в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы в марте 2018 года в Алтайском крае. Об этом на открытии регионального избирательного штаба сообщил руководитель регионального исполкома "Единой России", заместитель сопредседателя штаба Андрей Клюзов.

"Порядка 20 тысяч подписей собрано в Алтайском крае. Собирали в основном в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Присоединились Заринск, Благовещенка. Мы отберем самые юридически чистые и качественно сформированные подписные листы и передадим в избирательный штаб", — сообщил Клюзов.

По федеральному закону самовыдвиженец на выборах президента обязан для регистрации собрать в свою поддержку 300 тысяч подписей со всей страны, но не более чем 7,5 тысяч в каждом регионе. Не только Алтай переплюнул поставленный минимум. Штаб Путина уже собрал по стране более 540 тысяч подписей (данные на 13 января).

Официально сбор подписей в регионе начался 10 января. В Барнауле было открыто пять точек в четырех торговых центрах и на автовокзале, по одной точке было в Бийске и Рубцовске. В воскресенье, 14 января, подписи принимали в общественной приемной "Единой России".

Ранее сообщалось, что пункты будут работать до 31 января. Но теперь, по словам Клюзова, сбор в Барнауле, Бийске и Рубцовске закончится 19-20 января.

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Сообщение одного местного издания в Бийске, что на участки для сбора подписей работников завода и студентов свозили на автобусе, Андрей Клюзов назвал провокацией.

Любопытно, но уже по другой теме, высказалась сопредседатель избирательного штаба на Алтае, доверенное лицо Владимира Путина, актриса Алтайского государственного театра музыкальной комедии Виктория Гальцева.

"Я — гражданин России, я живу здесь, это мой дом и мне небезразлична судьба моего дома. Мы все несем солидарную ответственность за то, что происходит у нас в стране. При нынешних сложных жизненных обстоятельствах (…) мы стали безынициативными. Нам Бог дал право выбора, а мы им не пользуемся. Им нужно обязательно пользоваться, потому что это наше право, наша обязанность. Раньше был девиз: голосуй или проиграешь. Сейчас это просто смертельно опасно. Если ты не пойдешь (на выборы — прим.ред.), как ты можешь рассчитывать, что ты проснешься, а в твоей стране порядок", — сказала она.