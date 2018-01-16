Глава Минздрава Вероника Скворцова на деловом завтраке на Гайдаровском форуме заявила, что в 2018 году абсолютным приоритетом российского здравоохранения будет борьба с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА Новости.

"Важно отметить, что наряду с государственным финансированием… увеличиваются инвестиции в здравоохранение", — подчеркнула Скворцова.

Она рассказала, что в 2017 году было запущено четыре концессионных соглашения в сфере здравоохранения.

В 2018 году для пациентов с онкологическими заболеваниями, по словам министра, планируют расширить возможности получения амбулаторной помощи, в том числе паллиативной.

Скворцова добавила, что за последние два года число паллиативных центров и коек увеличилось на 40%: "Острота проблемы по обезболивающим была снята год назад".