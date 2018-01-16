Глава Минздрава Вероника Скворцова на деловом завтраке на Гайдаровском форуме заявила, что в 2018 году абсолютным приоритетом российского здравоохранения будет борьба с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА Новости.
"Важно отметить, что наряду с государственным финансированием… увеличиваются инвестиции в здравоохранение", — подчеркнула Скворцова.
Она рассказала, что в 2017 году было запущено четыре концессионных соглашения в сфере здравоохранения.
В 2018 году для пациентов с онкологическими заболеваниями, по словам министра, планируют расширить возможности получения амбулаторной помощи, в том числе паллиативной.
Скворцова добавила, что за последние два года число паллиативных центров и коек увеличилось на 40%: "Острота проблемы по обезболивающим была снята год назад".
Комментарии
Сначала все Онкоцентры проверить
"Выступая на Гайдаровском форуме, он отметил, что персонализация затронула не только массовое производство, но и социальную сферу. "И уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, по повышению квалификации, по увеличению доходов тех, кто работает в этих сферах. Потом как врачи и преподаватели - это ключевые группы, которые и определяют будущее любой страны", - подчеркнул Медведев.
Человек сидит на своем месте шесть лет. До этого четыре года был пусть и плюшевым, но президентом. И только теперь он приходит к выводу, что "нужно ставить задачу".
Десять лет. За этот срок нужно отчитываться о сделанном, а не ставить задачу. Получается, что все десять лет Медведев и правительство такую задачу не ставили и о ней не задумывались. И только теперь до них доходит, что было бы неплохо что-то тут такое сделать.
Речь даже не о качестве управления. Речь о полной непригодности целого социального слоя вообще управлять страной. Чем быстрее этих людей удалят навсегда от государственного управления, тем больше шансов у страны выжить. Иначе шансы будут нулевыми." (с)
все развалили -теперь ставят задачи где вы были раньше Пересаживают чиновников из одного кресла в другое И так каждый работает\ в ковычках \ Как басне Крылова кукушка и соловей
на фото: отдавать честь пустой голове пиндосская привычка...
в 2018 году абсолютным приоритетом российского здравоохранения будет борьба с онкологическими заболеваниями
ага, поэтому пару дней назад за взятку в особо крупном размере задержан врач М...ов краевого онкологического диспансера...