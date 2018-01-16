Помощник президента Андрей Белоусов рассказал, что расходы на образование, медицину и инфраструктуру нужно увеличить на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по другим статьям и оптимизации налогов, сообщает РИА Новости.

По его словам, власти рассматривают разные варианты бюджетного маневра. Особенно близки расчеты, выполненные администрацией президента и возглавляемым экс-министром финансов Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок (ЦСР).

"Прорабатываются разные варианты этого бюджетного маневра, разные, в том числе некоторые, по крайней мере, по доле ВВП, некоторые расходы будут сокращаться. Мы считаем, что расчеты, которые делались и в ЦСР, и в администрации, они близки", — сказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что после президентских выборов можно ожидать проведения бюджетного маневра, который должен повысить расходы на образование, инфраструктуру и медицину. При этом предлагается снизить расходы на оборону, правоохранительные органы и контрольно-ревизионные функции органов власти.

В то же время бюджетная политика может быть смягчена, а налоги — увеличены.

Согласно данным Всемирного банка, ВВП России в текущих ценах в 2016 году составил 86,043 триллиона рублей.