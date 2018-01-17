Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что одним из приоритетов российской экономики является увеличение расходов бюджета на человеческий капитал и инфраструктуру.

"Через изменение в структурах расходов бюджета, через изменение качества расходов мы как раз ожидаем увеличения темпов экономического роста. В первую очередь это, конечно, расходы на инфраструктуру, которые необходимо увеличивать. Конечно, это расходы на так называемый человеческий капитал — образование, здравоохранение. Это те приоритеты, с которыми мы и дальше будем работать в ходе нашего бюджетного процесса", — сказал Силуанов.

Ранее министр сообщил, что резервы России в 2018 году могут быть пополнены на 3% ВВП при сохранении текущих экономических условий.