За 11 месяцев прошлого года россиянам было выдано 30,37 млн новых кредитов на сумму свыше 4,91 трлн рублей, сообщает RNS со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Таким образом, в годовом выражении объемы кредитования увеличились на 36%, количество выданных кредитов увеличилось на 12%. За аналогичный период 2016 года было выдано более 27,16 млн кредитов на сумму более 3,62 трлн руб.

В частности, с января по ноябрь 2017 года было выдано 7,48 млн кредитных карт, 823,01 тыс. ипотечных кредитов общим объемом более 1,53 трлн рублей, а также 389,73 тыс. автокредитов общим объемом более 295,14 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить гасить кредиты досрочно и без штрафов. Соответствующий законопроект разработали депутаты петербургского Заксобрания. Предлагается запретить финансовым организациям применять денежные санкции к тем, кто гасит долг досрочно — с них будет нельзя взимать ни штрафы, ни комиссионные. Кроме того, банки уже не смогут менять условия по заключенным договорам в одностороннем порядке — ни процентные ставки, ни цены за обслуживание кредита.