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Пластические хирурги из австралийских клиник красоты рассказали, с какими неожиданными требованиями к ним приходят клиенты. Об этом пишет портал MedikForum.

Среди необычных операций упоминается проведение пластики для появления на щеках искусственных ямочек. Портал подчеркивает, что данная операция является минимально инвазивной, после нее не остается видимых рубцов. "С внутренней части щеки проводится разрез, а потом хирург вставляет небольшую нитку, с помощью которой стягивает кожу внутрь и создает желаемую ямочку, которая появляется лишь во время улыбки", — пишет портал.

Другой популярной пластической операцией является создание кубиков пресса. Процедура схожа с липосакцией, после которой плоский живот характерным образом изменяется для создания иллюзии потрясающих кубиков пресса. Также многих людей беспокоит их пупок, который бывает двух видов — втянутым и выпуклым (зависит от разреза и перевязки пуповины во время родов). Хирургам нередко приходится помогать людям с выпуклым пупком делать его втянутым.

Самой странной пластической операцией портал называет импланты глаз и век. Имплант на основе силикона позволяет изменить цвет глаз на любой, который пожелает пациент. Некоторые требуют сделать веки грустнее, для чего им пересаживают туда волоски.

В заключение отмечается, что популярность набирают процедуры по подтяжке кожи на коленях, формированию более острых кончиков ушей, разделению языка и модификации линий на ладони.