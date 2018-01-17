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Совфед обеспокоен ростом цен на горючее перед началом посевной

, ИА "Амител"
В ситуацию необходимо вмешаться правительству и поддержать аграриев

Фото: v-kurse.ru

Член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Арсен Фадзаев заявил, что в Совете Федерации обеспокоены ростом цен на горючее перед началом посевной кампании, пишет "Парламентская газета".

Выступая перед сенаторами-аграриями, заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хаутов сообщил, что рост цен на горючее в начале весны составит 17%.

По мнению Фадзаева, такая ситуация может привести к срыву посевной в ряде хозяйств и росту их убыточности.

Сенатор считает, что в ситуацию необходимо вмешаться правительству и поддержать аграриев.

Члены профильного комитета верхней палаты намерены обсудить этот вопрос с главой Минсельхоза Александром Ткачевым на правительственном часе 17 января.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.01.2018 07:01
- гость -

Фадзаев, и Хаутов: Джамбулат, и Арсен безпокоются о судьбинушке Русского Ивана?

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