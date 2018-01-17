Член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Арсен Фадзаев заявил, что в Совете Федерации обеспокоены ростом цен на горючее перед началом посевной кампании, пишет "Парламентская газета".
Выступая перед сенаторами-аграриями, заместитель главы Минсельхоза Джамбулат Хаутов сообщил, что рост цен на горючее в начале весны составит 17%.
По мнению Фадзаева, такая ситуация может привести к срыву посевной в ряде хозяйств и росту их убыточности.
Сенатор считает, что в ситуацию необходимо вмешаться правительству и поддержать аграриев.
Члены профильного комитета верхней палаты намерены обсудить этот вопрос с главой Минсельхоза Александром Ткачевым на правительственном часе 17 января.
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Фадзаев, и Хаутов: Джамбулат, и Арсен безпокоются о судьбинушке Русского Ивана?