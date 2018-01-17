Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Сильный снег и метели продолжат властвовать в Алтайском крае в среду, 17 января — в регионе по-прежнему действует прогноз-консультация о неблагоприятных метеоусловиях.

"На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица", — сообщает алтайский Гидрометцентр.

Днем в крае будет -7...-12 градусов, местами в восточных районах -2...-7 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

В Барнауле временами снег, метель, на дорогах гололедица.

Днем в краевой столице -8...-10 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.

Жителей региона убедительно просят воздержаться от дальних поездок в условиях непогоды и соблюдать правила безопасности.