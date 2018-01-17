Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, пишет "Парламентская газета".

Инициаторы законопроекта считают, что практика выборов 2012-2016 годов показала, что "муниципальный фильтр" создает практически неограниченные преимущества для действующей власти и де-факто не позволяет оппозиции свободно участвовать в выборах и свободно выдвигать своих кандидатов. Это делает выборы априори неконкурентными, несвободными и нелегитимными.

Законопроект, как предполагается, должен отменить "муниципальный фильтр" и открыть возможность оппозиционным партиям и их кандидатам для более свободного и широкого участия в выборах глав регионов.

"Цель законопроекта при этом — передать решение вопроса о том, кто будет главой региона, самим гражданам, избирателям, тогда как сейчас это решают чиновники от власти", — рассказал один из авторов документа Валерий Рашкин.

"При применении "муниципального фильтра" обычными стали давление на муниципальных депутатов и глав органов местного самоуправления, организация действующей властью сбора подписей до начала кампании в таком количестве, что у кандидатов от оппозиции уже нет шансов получить поддержку муниципалов, и множество других практик применения административного ресурса", — говорится в пояснительной записке.

Изменения предполагается внести в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".