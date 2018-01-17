Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о потенциальном повышении НДФЛ для увеличения доходности бюджета пока не принималось, передает ТАСС.

Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать ранее озвученное рядом экономических экспертов предложение о возможном повышении упомянутого налога до 15% в целях пополнения бюджета и реализации государством социальных обязательств.

"Никаких решений пока не принималось. Вы знаете, что существует целый рад предложений от разных экспертов, исследовательских центров, все они докладывались главе правительства и президенту. Но каких-либо решений сейчас не принималось", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов опровергли информацию о подготовке предложений о повышении налога на доходы физлиц. Однако не исключили, что подобные предложения могут прорабатываться за пределами Минфина.