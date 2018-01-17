Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о потенциальном повышении НДФЛ для увеличения доходности бюджета пока не принималось, передает ТАСС.
Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать ранее озвученное рядом экономических экспертов предложение о возможном повышении упомянутого налога до 15% в целях пополнения бюджета и реализации государством социальных обязательств.
"Никаких решений пока не принималось. Вы знаете, что существует целый рад предложений от разных экспертов, исследовательских центров, все они докладывались главе правительства и президенту. Но каких-либо решений сейчас не принималось", — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов опровергли информацию о подготовке предложений о повышении налога на доходы физлиц. Однако не исключили, что подобные предложения могут прорабатываться за пределами Минфина.
Комментарии
Значит такое решение принято и будет внедряться после выборов президентом Путина.
Бездари, тупые и безграмотные в экономике. За счет поднятия налогов бюджет сильно не пополниться, экономическая ситуация в стране не поправиться, а количество нищих и бедных пополниться. Раз хочется вам поднять налоги ,то пора зацепить "элиту" "неприкасновенных", купающихся в наших деньгах олигархах , которые миллиардами вывозят за границу.
Это ,по отношению к подельникам,не гуманно, и могут слить!
РБК сообщает, ссылаясь на неназванного федерального чиновника:
«Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%.»
17.01.2018 07:17
многодетный
у вас фактическая ошибка: сейчас не вывозят, опасно вывозить, могут отобрать. сейчас наоборот, обратно тащить надо, если хотят сохранить.