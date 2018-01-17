Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние 5-7 лет в России на 80% снизился уровень потребления алкоголя, сообщает РИА "Новости".

"Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом", — сказала Скворцова.

Также она отметила, что удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза.

Ранее сообщалось, что в России могут начать принудительно лечить от алкоголизма. Страдающих от зависимости будут направлять на принудительное лечение от болезни, а автомобилисты не смогут снова сесть за руль, пока не пройдут курс реабилитации. Такой законопроект подготовили в Госдуме.