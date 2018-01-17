Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние 5-7 лет в России на 80% снизился уровень потребления алкоголя, сообщает РИА "Новости".
"Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом", — сказала Скворцова.
Также она отметила, что удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза.
Ранее сообщалось, что в России могут начать принудительно лечить от алкоголизма. Страдающих от зависимости будут направлять на принудительное лечение от болезни, а автомобилисты не смогут снова сесть за руль, пока не пройдут курс реабилитации. Такой законопроект подготовили в Госдуме.
Комментарии
Я точно не тут живу!
наглое вранье
Фантазиям в Их бошках можно только завидывать!
да на казашку перешли, и сигареты их же. Цены надо еще поднять, чтоб показатели 99% были)
наглое вранье
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Нет это правда. Зайдите в любой магазин в деревни, у нах пару бутылок водки на витрине стоит, и на них слой годовой пыли. Народ пьет исключительно самогон, который контролю и учёту не подлежит.
Вот и посчитали бы уровень нелегала. А это в чей карман? Ой, не спроста закрыли КПП при въездах в города. На высшем уровне решалось...
Такая фигня уже была. Тогда это называлось сухим законом. Все мы помним, к какому беспределу это привело. Самые живучие, кого не перестреляли, нынче, видать, и есть при власти. Печалька.
очень много народа, особенно молодежь и адекватные взрослые, подсело на ЗОЖ.
кругом все на спорте. пить явно меньше стали.
про самогон только слышал, что кто-то в качестве прикола с деревни от родственников привез.
казахскую водку видел только в начале-середине нулевых, тогда популярно было на свадьбы/похороны покупать, дабы съэкономить.
казахских сигарет вообще в жизни не видел. даже когда бывал в Казахстане, там тоже нормальные сигареты курят.
либо со мной что-то не так, либо с теми, кто бред выше написал...
17.01.2018 09:04
Геноцид Эклеров С Вами явно что-то не так.