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В Министерство промышленности и торговли РФ было направлено обращение, в котором депутаты предлагают обязать магазины женской одежды использовать манекены, соответствующие реальным пропорциям российских женщин.

Автором инициативы выступил скандально известный депутат Виталий Милонов. По его мнению, манекены с идеальными пропорциями вызывают у женщин стресс и чувство собственной несовершенности.

Корреспондент Amic.ru прогулялся по одному из торговых центров Барнаула и подсмотрел, какие же манекены могут вызвать стресс у женского пола и не только.