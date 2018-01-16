В Амурской области в Благовещенске продают леденцы в форме фаллоса разного размера и цены, сообщает VistaNews.
Как отмечается, на местном популярном интернет-ресурсе появились объявления о продаже леденцов, которые имеют форму мужского полового органа. Размер и вкус конфеты пользователи могут выбрать с учетом индивидуальных предпочтений. Вариантами добавок являются яблоко, банан, вишня и другие.
Стартовая цена составляет 300 рублей, но за эти деньги можно получить лишь 9-сантиметровое лакомство. Для любителей сладкого больших размеров предлагают 16-сантиметровые и 19-сантиметровые конфеты стоимостью в 600 и 800 рублей соответственно.
Производитель считает, что товар станет отличным подарком ко Дню святого Валентина, на девичник или день рождения.
Также производитель подчеркивает, что леденцы соответствуют строгому ГОСТу и имеют официальный сертификат качества.
Комментарии
Такие бы леденцы в определенных учреждениях раздавать, чтобы вышел, взял, и пошел посасывать. Да и всяк входящий сразу знал, что его при любом раскладе тут рады видеть.
Тренажеры
Можно конкурсы на свадьбах устраивать или курсы повышения квалификации)))
Напутствие на после 18 марта!
Сигареты с папиросами надо выпускать в такой форме 8==D