В Амурской области в Благовещенске продают леденцы в форме фаллоса разного размера и цены, сообщает VistaNews.

Как отмечается, на местном популярном интернет-ресурсе появились объявления о продаже леденцов, которые имеют форму мужского полового органа. Размер и вкус конфеты пользователи могут выбрать с учетом индивидуальных предпочтений. Вариантами добавок являются яблоко, банан, вишня и другие.

Стартовая цена составляет 300 рублей, но за эти деньги можно получить лишь 9-сантиметровое лакомство. Для любителей сладкого больших размеров предлагают 16-сантиметровые и 19-сантиметровые конфеты стоимостью в 600 и 800 рублей соответственно.

Производитель считает, что товар станет отличным подарком ко Дню святого Валентина, на девичник или день рождения.

Также производитель подчеркивает, что леденцы соответствуют строгому ГОСТу и имеют официальный сертификат качества.