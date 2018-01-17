Вице-премьер Ольга Голодец на Гайдаровском форуме заявила, что на рассмотрении в правительстве находятся разные варианты помощи населению с низкими доходами, сообщает РИА "Новости".
Голодец отметила, что меры поддержки подразумевают, среди прочего, уменьшение налоговой нагрузки для этой категории граждан, и конкретика этих инициатив может появиться в ближайшее время.
В настоящий момент предложение находится на стадии обсуждения.
"Де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои доходы по налогам и получить компенсации, например, за добровольное медицинское страхование и за ряд других налогов. И получается, что люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам", — сказала Голодец.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил о подготовке предложений по перенастройке налоговой системы, которые предусматривают вариант появления льгот для людей с низким доходом.
Комментарии
Думаю, после выборов президентом Путина все эти снижения налоговых нагрузок граждане России почувствуют на собственной шкуре.
Верните оброк и десятину!
РБК сообщает, ссылаясь на неназванного федерального чиновника:
«Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%.»
Верните оброк и десятину!
ишь чего захотел, в РФ НДФЛ 13%, а ты хочешь 10