Вице-премьер Ольга Голодец на Гайдаровском форуме заявила, что на рассмотрении в правительстве находятся разные варианты помощи населению с низкими доходами, сообщает РИА "Новости".

Голодец отметила, что меры поддержки подразумевают, среди прочего, уменьшение налоговой нагрузки для этой категории граждан, и конкретика этих инициатив может появиться в ближайшее время.

В настоящий момент предложение находится на стадии обсуждения.

"Де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои доходы по налогам и получить компенсации, например, за добровольное медицинское страхование и за ряд других налогов. И получается, что люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам", — сказала Голодец.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил о подготовке предложений по перенастройке налоговой системы, которые предусматривают вариант появления льгот для людей с низким доходом.