Лепешки из картошки любимы по всему миру и имеют множество названий: деруны, латкес, кремзлики, решти, но самое известное — драники. Готовить их совсем просто, а вариаций с начинками в данном блюде может быть великое множество. Несколько из них мы решили включить в подборку от Amic.ru.
Картофельные драники с курицей "Семейные"
Что потребуется?
- Картофель — 4 шт.
- Филе куриное — 250 г
- Сыр твердый — 50 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца куриные — 2 шт.
- Мука пшеничная — 2 ст. л.
- Соль, зелень, перец черный, масло растительное
Как готовить?
Нарезать лук, зелень и мясо. Сыр натереть на терке. Лук и курицу обжарить. Картофель очистить, натереть на терке и посолить. Оставить на пару минут, после отжать и смешать с мукой и яйцами. Выложить картофельное тесто на дно сковороды и обжарить.
Когда картофельный блинчик подрумянится с одной стороны, его нужно перевернуть и на одну половину выложить начинку — обжаренную курицу с луком, сыр и нарезанную зелень. Через 2-3 минуты сложить картофельный блинчик пополам. Хорошо обжарить и подавать на стол.
Запеченные драники с грибной начинкой
Что потребуется?
- Картофель — 4-5 шт.
- Шампиньоны — 300 г
- Сметана — 1 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 2 ст. л.
- Лук — 1-2 шт.
- Зелень — 1 пучок
- Масло оливковое — 2 ст. л. (для жарки грибов)
- Соль — 1 ч. л. (по вкусу)
- Перец черный молотый — 0,5 ч. л. (по вкусу)
Как готовить?
Грибы порезать пластинками, лук – соломкой. Лук обжарить на оливковом масле, добавить грибы и жарить до готовности. Посолить, поперчить по вкусу. Зелень мелко порубить. В миске смешать яйцо со сметаной, посолить и поперчить.
Картофель натереть на крупной терке, отжать лишнюю воду и смешать с яично-сметанной смесью. Добавить в массу муку и зелень, хорошо перемешать. Противень смазать оливковым маслом. Поставить форму, наполнить картофельной массой, выложить грибную начинку и закрыть ее другим слоем картофельной массы. Сбрызнуть драники оливковым маслом и запекать при температуре 200 градусов в течение 10-20 минут.
Драники из чипсов
Что потребуется?
- Чипсы — 1 пачка (50 или 100 г)
- Яйцо — 1 шт.
- Масло растительное для жарки
Как готовить?
Чипсы измельчить и смешать с яйцом. Обжарить с каждой стороны на разогретой сковороде.
Постные драники без яиц
Что потребуется?
- Картофель — 8 шт. (около 1 кг)
- Мука — 1-2 ст. ложки
- Лук репчатый — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное
Как готовить?
Картофель и лук репчатый очистить, помыть и натереть на мелкой терке. Смешать, посолить, поперчить. Добавить муку и еще раз перемешать. Разогреть сковороду, выложить на нее драники и обжарить с каждой стороны.
Комментарии
Отодрать, отодрать, интересная мысль, пойду отдеру....
без яиц развалятся
Драники с луком, чесноком, мясом, грибами и пр наполнителями не признаю. ТОЛЬКО картошка, яйца, соль и мука. И жарить на медленном огне на смеси подсолнечного и сливочного масла. И со сметанкой... Эх... Не росла бы от них задница, почаще бы жарила
драники из чипсов??? фу. помои