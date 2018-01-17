Лепешки из картошки любимы по всему миру и имеют множество названий: деруны, латкес, кремзлики, решти, но самое известное — драники. Готовить их совсем просто, а вариаций с начинками в данном блюде может быть великое множество. Несколько из них мы решили включить в подборку от Amic.ru.

Картофельные драники с курицей "Семейные"

Что потребуется?

Картофель — 4 шт.

Филе куриное — 250 г

Сыр твердый — 50 г

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Соль, зелень, перец черный, масло растительное

Как готовить?

Нарезать лук, зелень и мясо. Сыр натереть на терке. Лук и курицу обжарить. Картофель очистить, натереть на терке и посолить. Оставить на пару минут, после отжать и смешать с мукой и яйцами. Выложить картофельное тесто на дно сковороды и обжарить.

Когда картофельный блинчик подрумянится с одной стороны, его нужно перевернуть и на одну половину выложить начинку — обжаренную курицу с луком, сыр и нарезанную зелень. Через 2-3 минуты сложить картофельный блинчик пополам. Хорошо обжарить и подавать на стол.

Запеченные драники с грибной начинкой

Что потребуется?

Картофель — 4-5 шт.

Шампиньоны — 300 г

Сметана — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 ст. л.

Лук — 1-2 шт.

Зелень — 1 пучок

Масло оливковое — 2 ст. л. (для жарки грибов)

Соль — 1 ч. л. (по вкусу)

Перец черный молотый — 0,5 ч. л. (по вкусу)

Как готовить?