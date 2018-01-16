Фото: lizaalert.org

В Рубцовске без вести пропала 14-летняя Наталья Ломова. Сообщение об этом появилось в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что последний раз девочку видели 13 января текущего года.

Рост пропавшей составляет 176 сантиметров, она худощавого телосложения, с русыми волосами ниже плеч, которые на концах черные, и серыми глазами.

Девочка была одета в серую вязаную шапку с ушками, черную болоньевую куртку, штаны цвета хаки и черные берцы. Среди особых примет — шрам на правой щеке.