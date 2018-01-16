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Пик импорта российских конфет, тортов и мороженого наступил на крупнейшем сухопутном КПП Маньчжоули на китайско-российской границе по мере приближения китайского Нового года и Дня святого Валентина. Об этом сообщает "Синьхуа новости".

Отмечается, что наибольшим спросом у китайцев пользуются российские грильяжные конфеты "Крокант". С 1 ноября минувшего года из РФ через КПП Маньчжоули ввезли 66 партий конфет данного вида общим весом 120 тонн и стоимостью 3,31 миллиона юаней. Данные цифры в 3,5, 4,5 и 4,1 раза соответственно превысили показатели за весь 2016 год. Отмечается, что доля "Кроканта" в импорте российских конфет по объему, весу и стоимости составила 93, 99 и 99% соответственно.

По словам владельца магазина "Техань", российские конфеты отличаются широким ассортиментом, красивой упаковкой, высокими продовольственными стандартами, хорошим качеством и доступной ценой. Хозяин другой торговой точки уточнил, что "Крокант" продается в Китае по цене 35,8 юаня за килограмм, что даже дешевле многих конфет отечественного производства. Также он отметил, что конфеты этого вида купили в магазине уже свыше трех тысяч раз.

Покупатели также считают конфеты из России более качественными и безопасными.

Отмечается, что также в Китае большой популярностью пользуются такие конфеты, как "Ариадна", "Ронни", "Яшкинская картошка" и шоколад "Аленка".

В заключение говорится, что в минувшем году Китай импортировал через КПП Маньчжоули из РФ 2123 тонны шоколадных конфет общей стоимостью 8,65 миллиона американских долларов.