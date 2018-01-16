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Пожилой бийчанин перевел "ясновидящей" около 190 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Мошенница вытягивала деньги из мужчины на протяжении 10 дней

Фото: zur.ru

Полицейские Бийска проводят проверку по факту кражи денег путем обмана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в декабре минувшего года. 68-летний бийчанин увидел на одном из каналов, что "ясновидящая" якобы вылечит от болезней, и позвонил по указанному телефону.

Ответившая женщина сразу отметила, что лечение стоит 11 тысяч рублей, и продиктовала счета для перевода денег. Мужчина перевел указанную сумму, а затем каждый день с 20 по 30 декабря прошлого года созванивался с "ясновидящей" и переводил на указанный счет деньги разными суммами. В итоге за десять дней пенсионер перевел мошеннице свыше 186 тысяч рублей.

Затем "ясновидящая" заявила, что житель наукограда вернет свои деньги, выиграв их в лотерею. Но в результате мужчина так и не вылечился, и не выиграл деньги. После этого он написал заявление в полицию.

Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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16.01.2018 19:31
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