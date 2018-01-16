Пенсионерка из Алтайского края вынуждена сквозь слезы носить воду в дом из-за капризов местного главы, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Как сообщается, в доме жительницы села Солонешное Солонешенского района Алтайского края Бровко Галины Александровны нет воды. Пенсионерка, к слову, Ветеран труда, обратилась за помощью к главе Солонешенского района Горбачеву В.Г. (который, кстати, является ее соседом) с просьбой дать разрешение на проведение водопровода за свой счет. Но пенсионерке было отказано и рекомендовано нанять специализированную организацию, чтобы пробурить скважину — а это более 200 000 рублей.

Отмечается, что и соседи не против проведения водопровода, кроме Горбачева, который отказался подписывать прошение пенсионерки.

"Да уж. Слова поистине не главы, а царя. Вот и мучается бабулька, в мороз воду во фляге возит, да в гору. И просто плачет и впадает в отчаяние, когда заходит об этом разговор", — говорит местная жительница Маргарита Городецкая, которая и записала версию пенсионерки на видео.

"Сообщество Barnaul 22 обращается к главе Солонешенского района Горбачеву В.Г. с просьбой не препятствовать бабушке, дать необходимое разрешение и, возможно, даже помочь в подведении воды к дому. Также надеемся, что после публикации ситуацию возьмут под свой контроль власти региона и она быстро разрешится. Хотя все можно решить гораздо быстрее и проще. Будем верить, что совсем скоро мы опубликуем радостное видео от этой бабушки, которая больше не будет день и ночь таскать домой воду, чтобы умыться и приготовить поесть", — говорится в сообщении паблика.