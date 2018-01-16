Фото: twitter.com
Разработчики Google обновили приложение Google Arts & Culture, которое было выпущено в минувшем году, и добавили интересную функцию, которая быстро обрела популярность в Сети. Об этом пишет "Российская газета".
Теперь пользователи могут загрузить свое фото в программу, и она подберет похожую картину. Отмечается, что Google Arts & Culture подбирает схожие изображения среди произведений искусства со всего мира.
Отмечается, что эта функция позволяет больше узнать о живописи и известных музеях.
Пользователи уже начали публиковать в соцсетях результаты поиска. Большая часть юзеров довольна картинами, с которыми программа сравнила их фотографии.
Torn between which one I think is better likeness with the Google Arts and Culture app. pic.twitter.com/uSw8RmOip8— Felicia Day (@feliciaday) 13 января 2018 г.
Google Arts & Culture stalking me like: pic.twitter.com/obE1qbNMyi— Eric Anderson (@Thegreatmrkid) 15 января 2018 г.
Приложение Google Arts & Culture покажет похожую на вас картину :) https://t.co/ev9yb9Oqxa pic.twitter.com/qakj5bUIUs— Юрий Хлопко (@YuriyHlopko) 16 января 2018 г.
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