Фото: twitter.com

Разработчики Google обновили приложение Google Arts & Culture, которое было выпущено в минувшем году, и добавили интересную функцию, которая быстро обрела популярность в Сети. Об этом пишет "Российская газета".

Теперь пользователи могут загрузить свое фото в программу, и она подберет похожую картину. Отмечается, что Google Arts & Culture подбирает схожие изображения среди произведений искусства со всего мира.

Отмечается, что эта функция позволяет больше узнать о живописи и известных музеях.

Пользователи уже начали публиковать в соцсетях результаты поиска. Большая часть юзеров довольна картинами, с которыми программа сравнила их фотографии.

Torn between which one I think is better likeness with the Google Arts and Culture app. pic.twitter.com/uSw8RmOip8