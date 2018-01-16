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Ирландская певица, солистка группы The Cranberries Долорес О'Риордан находилась в последние недели "в ужасной депрессии" и страдала от болей в спине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британский портал о новостях из жизни звезд TMZ и друзей певицы.

Напомним, О'Риордан скоропостижно умерла в понедельник, 15 января, в Лондоне на 47-м году жизни.

По данным TMZ, в 2013 году певица попыталась покончить с собой на фоне депрессии, у исполнительницы был диагностирован маниакально-депрессивный психоз. О'Риордан считала, что ее проблемы были спровоцированы пережитым в детстве — в восемь лет она подверглась насилию со стороны хорошо знакомого человека. Певица не раз говорила об этом в интервью.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в 18-летнем возрасте, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру.