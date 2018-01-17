Региональный избирательный штаб Путина открылся в Барнауле

Алтайский региональный избирательный штаб Владимира Путина открылся в Барнауле. Первое заседание прошло во вторник, 16 января.

Сопредседателями штаба стали доверенные лица Владимира Путина в регионе – председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Климов и актриса Алтайского государственного театра музыкальной комедии Виктория Гальцева.

По словам Климова, поддержку Путину оказывает весь Совет ветеранов на федеральном уровне.

"Для меня большая честь представлять Владимира Владимировича Путина в Алтайском крае. Став его доверенным лицом, намерен максимально включиться в работу с гражданами", – рассказал Владимир Климов.

Сейчас главная задача штаба – завершить сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.

По словам заместителя сопредседателя избирательного штаба, руководителя исполкома ОНФ Сергея Войтюка, сбор подписей ведется в регионе с 10 января, проходит в штатном режиме и постепенно выходит на финишную прямую.

Всего за несколько дней удалось собрать намного больше подписей, чем требовалось. А от каждого региона нужно не более 7,5 тысяч. Всего самовыдвиженцу Владимиру Путину нужно собрать по закону не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

Доверенные лица президента на Алтае уже приступили к заверению подписных листов, которые поступают в штаб со всего края.

"Это своеобразный референдум доверия Владимиру Владимировичу. Люди приходят, отдают свои голоса в его поддержку, и мы обязаны предоставить им такую возможность. Поэтому сбор подписей продолжается. Стационарные точки по сбору подписей размещены в Барнауле, Бийске, Рубцовске", — рассказала Виктория Гальцева.

Сергей Войтюк добавил, что штаб общественный, работает на основе волонтерских устремлений граждан.

"Мы будем рады проявлению любой активности жителей региона. Если решат оказать добровольную поддержку нашему кандидату, мы будем рады", — добавил он.

В составе регионального штаба Владимира Путина – представители общественных организаций региона, средств массовой информации, блогеры, юристы.

Штаб находится в Барнауле по адресу: ул. Анатолия, 97.