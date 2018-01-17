Региональный избирательный штаб Путина открылся в Барнауле

Алтайский региональный избирательный штаб Владимира Путина открылся в Барнауле. Первое заседание прошло во вторник, 16 января.
Сопредседателями штаба стали доверенные лица Владимира Путина в регионе – председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Климов и актриса Алтайского государственного театра музыкальной комедии Виктория Гальцева.
По словам Климова, поддержку Путину оказывает весь Совет ветеранов на федеральном уровне.
"Для меня большая честь представлять Владимира Владимировича Путина в Алтайском крае. Став его доверенным лицом, намерен максимально включиться в работу с гражданами", – рассказал Владимир Климов.
Сейчас главная задача штаба – завершить сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина.
По словам заместителя сопредседателя избирательного штаба, руководителя исполкома ОНФ Сергея Войтюка, сбор подписей ведется в регионе с 10 января, проходит в штатном режиме и постепенно выходит на финишную прямую.
Всего за несколько дней удалось собрать намного больше подписей, чем требовалось. А от каждого региона нужно не более 7,5 тысяч. Всего самовыдвиженцу Владимиру Путину нужно собрать по закону не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.
Доверенные лица президента на Алтае уже приступили к заверению подписных листов, которые поступают в штаб со всего края.
"Это своеобразный референдум доверия Владимиру Владимировичу. Люди приходят, отдают свои голоса в его поддержку, и мы обязаны предоставить им такую возможность. Поэтому сбор подписей продолжается. Стационарные точки по сбору подписей размещены в Барнауле, Бийске, Рубцовске", — рассказала Виктория Гальцева.
Сергей Войтюк добавил, что штаб общественный, работает на основе волонтерских устремлений граждан.
"Мы будем рады проявлению любой активности жителей региона. Если решат оказать добровольную поддержку нашему кандидату, мы будем рады", — добавил он.
В составе регионального штаба Владимира Путина – представители общественных организаций региона, средств массовой информации, блогеры, юристы.
Штаб находится в Барнауле по адресу: ул. Анатолия, 97.
Комментарии
интересно, а вот они могут обосновать своё решение, ну что им нравится в работе путена, что он сделал за 18 лет своего правления хотя-бы вот только для них, что ему следует продолжать начатое и что именно?
Интересно, сколько им платят, что они не стесняясь показывают свои лица?
Pat Riot, этому же Войтюку ежемесячно платят зарплату за эту деятельность.
Новые санкции США против России будут объявлены 29 января.
Намерение Минфина США опубликовать список «близких к Кремлю и Путину олигархов» заставляет многих российских бизнесменов сворачивать свои дела и уводить активы.
Об этом передаёт агенство Bloomberg.
По данным американского агентства, в ожидании новых антироссийских санкции богатые граждане России лихорадочно пытаются увести из-под удара свои деньги и репутацию.
Как рассказал бывший сотрудник госдепартамента США Дэн Фрайд, он уже отказал нескольким российским бизнесменам, якобы умолявшим его «решить вопрос» о своем непопадании в список.
Какие счастливые лица! Просто противно смотреть. А в середине актриса, малых и очень малых театров. После выборов попадет чуть в больший театр. Главное к корыту по ближе, а там хоть трава не расти.
17.01.2018 08:52
Сталинский Сокол
А может они как дети малые - не понимают, что творят. Или «ай кью» ниже среднестатистического. Сильно ниже...
не понимают, что творят.
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Всё они понимают. Только ради своего финансового благополучия, готовы закрыть глаза на страдания земляков.
Можете ответить - месный, сталинский сокол, Pat Riot - а вы за кого, или так воздух колышите?
17.01.2018 07:55
месный
ты удивишься, но есть люди, очень много людей, гораздо больше, чем таких как ты, которые имеют иные взгляды на происходящее в стране.
17.01.2018 08:58
Pat Riot
а с чего ты, Крыса Пэт, решил, что их IQ ниже, чем твой? ты сравнивал?
я не буду голосовать за Путина, проголосую за Грудинина. прекрасно осознаю, что и Грудинин не торт, но моё голосование будет протестным. надеюсь глава государства увидит количество недовольных внутренней экономической политикой, и примет меры по исправлению ситуации.
вот только не надо троллить людей за то, что они имеют другие взгляды, не такие как у вас, на самом деле разношерстной горстки. например, среди вас и сталинист Сокол, он же Воробей, и престарелый пионэр "месный", топящий за Ололёшу. у вас же общего только ненависть к Путину, и всё. во всем остальном вы сожрете друг друга, у вас диаметрально разные взгляды.