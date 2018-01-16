В Одинцове задержан Павел Матвеев, который избил своего дедушку, ветерана Великой Отечественной войны и одного из самых старых пожарных Подмосковья Павла Байдакова, сообщает LIFE.

Как отмечают правоохранители, избиение произошло 3 января. Мужчина терпел боль целые сутки, после чего все же обратился к врачам. Оказалось, что у него сломаны ребра с пятого по девятое слева. Также медики зафиксировали у ветерана ВОВ множественные подкожные гематомы по всему телу. Потерпевший признался, что был избит внуком.

7 января Байдаков от полученных травм скончался в реанимации. В ГУ МВД по Московской области подтвердили гибель ветерана. Возбуждено уголовное дело.

Павел Байдаков участвовал в прорыве глубоко эшелонированной обороны на западном берегу Вислы в сентябре 1944 года, за что получил медаль "За боевые заслуги". Также он награжден 29 медалями и орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.