В Одинцове задержан Павел Матвеев, который избил своего дедушку, ветерана Великой Отечественной войны и одного из самых старых пожарных Подмосковья Павла Байдакова, сообщает LIFE.
Как отмечают правоохранители, избиение произошло 3 января. Мужчина терпел боль целые сутки, после чего все же обратился к врачам. Оказалось, что у него сломаны ребра с пятого по девятое слева. Также медики зафиксировали у ветерана ВОВ множественные подкожные гематомы по всему телу. Потерпевший признался, что был избит внуком.
7 января Байдаков от полученных травм скончался в реанимации. В ГУ МВД по Московской области подтвердили гибель ветерана. Возбуждено уголовное дело.
Павел Байдаков участвовал в прорыве глубоко эшелонированной обороны на западном берегу Вислы в сентябре 1944 года, за что получил медаль "За боевые заслуги". Также он награжден 29 медалями и орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.
Комментарии
Если бы наши предки знали ради кого они воюют, стали бы они так геройствовать во время войны?
ну вот видимо внук из таких, которые так рассуждают
Хорошо бы, чтобы на зоне всыпали внучку за деда ветерана ВОВ, воспитали ур_ода