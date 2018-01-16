Барнаульцы могут сообщить об опасных сосульках на "горячую линию"

Государственная инспекция Алтайского края запустила акцию для граждан "Внимание — сосульки!", сообщается на сайте организации.

"Снегопады, мороз и оттепели. Низкая температура ночью и солнечная днем. Так и появляются снежные карнизы и сосульки на крышах. Они ломают водостоки и крыши, могут обрушиться на рядом стоящие автомобили. Непринятие своевременных мер по очистке снега и наледи с крыш, балконов, козырьков может стать причиной угрозы жизни и здоровью граждан", — предупреждают в сообщении.

Государственная инспекция Алтайского края предлагает жителям незамедлительно сообщать об опасных сосульках, ледяных и снежных наростах, которые образуются на крышах и козырьках жилых домов, по телефону "горячей линии" — 56-64-09, указывая точный адрес.

В период проведения акции обращения жителей об опасных наледях будут рассмотрены в оперативном режиме.

С помощью активных граждан инспекторы жилищного надзора и общественные инспекторы проконтролируют качество очистки кровель от снега, сосулек и наледи многоквартирных домов.

Справка: Действующим законодательством ответственность за своевременную очистку от снега и наледи крыш многоквартирных домов и придомовых территорий возлагается на организации, осуществляющие управление домами. За ненадлежащую уборку снега и наледи управляющие компании и ТСЖ будут привлечены к административной ответственности. Штрафы для ТСЖ установлены в размере от 40 тысяч рублей, штрафы для управляющих организаций — от 250 тысяч рублей.

Ответственность за содержание тротуаров, дорог и въездов к придомовым территориям возлагается на органы местного самоуправления.