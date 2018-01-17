Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 472 квадратных метра продают в Барнауле за 20,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Продавец жилья подчеркивает, что при строительстве и ремонте использовались дорогие и качественные материалы. В доме три этажа и цокольный уровень.

Коттедж расположен на бульваре 9 Января на участке площадью 8,6 сотки. Имеется гараж на три автомобиля.

"Пожароохранная сигнализация, видеонаблюдение, приточно-вытяжная вентиляция. Система центрального пылеудаления. Сплит-система кондиционирования. Сауна, бассейн, банкетный зал, беседка, зона барбекю", — перечисляет достоинства дома автор объявления.

Кроме того, на участке имеется гостевой дом. Продавец добавляет, что коттедж можно оборудовать под гостиничный бизнес.