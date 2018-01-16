ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о полном пренебрежении вопросами безопасности, которое демонстрируют власти Киренского района, где на нелегальной переправе ушли под лед реки Лены сразу несколько единиц техники.

Как отмечается, вместо того, чтобы принять максимум мер к незамедлительной ликвидации всех несанкционированных проездов по зимним водоемам, руководство штаба по ликвидации последствий происшествия на Лене принимает странное решение — выгоняет на реку 25-тонный трактор, который тоже идет ко дну. Происшествие случилось вечером 15 января при очередной попытке организовать эвакуацию затонувших бензовоза и автокрана из-подо льда.

"В очередной раз был нарушен запрет выезда на лед водоема, а местные власти просто-напросто проигнорировали наши рекомендации об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые всегда представляют опасность для жизни человека", — говорит главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

"Несмотря на то, что в Киренском районе объявлена неделя безопасности в целях выявления несанкционированных ледовых переправ и предотвращения несчастных случаев, очевидно, что акция носит формальный характер", — отмечают в местном МЧС.

16 января из того же Киренского района поступила информация об очередном происшествии на реке Лене. Трактор ДТ-75 провалился под лед при пересечении реки. Для установления обстоятельств происшествия к месту выехала оперативная группа, устанавливается также местонахождение тракториста.

"Остается открытым вопрос, успеет ли местная власть утопить всю тяжелую технику в районе, прежде чем услышит призывы сотрудников МЧС России плотно заняться вопросами безопасности на водных объектах?" — спрашивают спасатели.

Руководство Главного управления МЧС России по Иркутской области готовит в адрес губернатора региона письмо с просьбой обратить внимание на действия администрации Киренского района и ее отношение к вопросам безопасности жизнедеятельности населения.