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Заведующий больницей в Якутии напал на женщину, пришедшую снимать побои

, ИА "Амител"
Врач сказал, что найдутся свидетели, которые докажут, что женщина сама напала на него, и набросился на нее

Фото: кадр из видео

Заведующий больницей села Иенгра нанес побои пришедшей на прием пациентке, говорится в описании к видео. Конфликт между врачом и пациентом произошел еще 1 января, однако видео было обнародовано лишь 16-го числа, пишет "Yakutsk.ru".

Видео опубликовал депутат районного совета депутатов Александр Силин. По его словам, в настоящее время о конфликте известно немногое. По неподтвержденным пока данным, 31 декабря в селе Иенгра на дискотеке заведующий больницей Владимир Наумов нанес побои местной жительнице.

Когда утром 1 января она пришла снимать побои, ее встретил Наумов и уже в кабинете врача продолжил бить ее, нанося удары кулаком по ее рукам — это отчетливо видно на видео.

При этом сам Наумов уверяет, что это будет долгое дело: "Тебя в тюрьму посадят! Ты должна это понять, потому что много свидетелей есть, и они докажут, что ты сама напала!" — говорит Наумов и набрасывается на женщину.

При этом сам врач не знал, что его снимают на видео.   

Автор видеоролика отправил материал депутату, который 16 января направил депутатский запрос председателю постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и спорту Нерюнгринского района Якутии.

"В сети Интернет распространяется видео, на котором мужчина в белом халате избивает женщину. По предварительным данным, заведующий Золотинской участковой больницей Владимир Юрьевич Наумов наносит побои пациентке, которая пришла на прием. Прошу организовать заседание постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и спорту для рассмотрения данного аморального поведения. Считаю необходимым присутствие на комиссии заведующего В.Ю.Наумова, представителей Нерюнгринской ЦРБ, прокуратуры", — говорится в запросе Силина.

"Этого я просто так не оставлю, за хамство надо отвечать!" — заверил депутат. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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