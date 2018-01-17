Премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума заявил, что интеллект становится основным ресурсом экономики и сильно меняет рынки по всему миру, пишет "Парламентская газета".
"Интеллект — это особый ресурс. И то, что он становится одним из ведущих в современной экономике, существенно меняет рыночный ландшафт", — довел до сведения Медведев.
Также он подчеркнул, что интеллект генерирует новые идеи и возможности, а избыток этого ресурса его не обесценивает.
В связи с этим премьер отметил, что "именно человек становится главной ценностью и главным ориентиром в принятии управленческих решений".
В этом свете Медведев сообщил о необходимости изменить отношение государства к системе образования.
Комментарии
Медведев признал важность интеллекта.
Да ну на!
на фото с самолетиком реально на карлика похож)
17.01.2018 10:11
- гость -
+1000000)
Ещё одна истина открылась премьеру, о чём он радостно поспешил нам сообщить.
"О, сколько нам открытий чудных..."
В России не нужны умные, образованные, работящие и порядочные люди, властям лучше помочь им мигрировать на запад, где они могут реализоваться, тут они только будут мешать, выступать против корупции и власти и не слушать киселя, с ними процветающую Россию не построишь.
вау
Поэтому в России такая развитая экономика, так как интеллекта у управленцев в избытке.
Вот он! Президент России 2024-2030!
В этом весь Гайдаровский форум - никакой конкретики, одно сплошное словоблудие. Речь ему написал наверняка Матвейчев - изощрённый словоблуд.
Едрить! подборка фото к новости - пять баллов. у всей страны жалкий ассоциируется с бузовой, а та конкретный синоним слова глупость...
Чуваку "умище" некуда девать, нет?
вот только не Мите про интеллект говорить.
чья бы корова мычала, как говорится.
наиболее презираемый из властной верхушки, никчемный и примитивный доцент кафедры. вот им бы и оставался.
но, по принципу личной преданности, был вознесен Вовой на Олимп.
на мой взгляд, присутствие Медведева во власти - это плевок в саму власть.
Сегодня же он примет закон о внедрении интеллекта в членов правительства.
Премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума заявил, что интеллект становится основным ресурсом экономики
А таким как он место только в правительстве, там вообще палата №6.
Сегодня же он примет закон о внедрении интеллекта в членов правительства.
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А завтра даст распоряжение и n-цать миллиардов Чубайсу, на разработку и изготовление интеллекта.
Вчера два интеллектуала взяли ножи и пошли в школу, чтобы там убить друг друга. Но было очень больно, поэтому продолжать им не захотелось, поэтому они начали резать других. Это уровень интеллекта нашего будущего поколения. Мы их сейчас учим
Зарплата доцента АлтГУ 15 700 рублей.
17.01.2018 11:15
- гость -
Зарплата доцента АлтГУ 15 700 рублей
Охренеть...
Он сам это понял или кто подсказал.? Ну неужели сам подумался? С интеллектом которые были он всех реформировал давно. Оставил только лизоблюдов при вофки. Ау интеллект?
17.01.2018 11:15
- гость -
Зарплата доцента АлтГУ 15 700 рублей
Лет 5-7 назад правоохранителям подняли зарплату, чтобы они взятки не брали. Они теперь доцентов на этом ловят. Может надо с доцентами также поступить?
17.01.2018 11:15
- гость -
фишку выложить можешь.
фамилию замажь.
чтобы видны были отработанные часы и итого на руки.
Похоже Ч.Ув.А.К. попутал хитрожопость и интеллект, ЭФФЕКТИВНО так попутал
Анекдот.
А он-то что может знать про интеллект ?
Ну, слово-то знает
Шикарно фото №1. "Премьер-министр и экс-президент России запускает уникальный отечественный беспилотник. Аналоговнет!"
17.01.2018 10:40
Геноцид Эклеров
на мой взгляд, присутствие Медведева во власти - это плевок в саму власть.
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Да ладно. Он как-никак 4 года Президентом России был - и никто не возражал. Сейчас все накинулись на Лунтика, а в 2008 году поди за него голосовали единогласно?
17.01.2018 13:24
- гость -
я - нет.
17.01.2018 13:44
Геноцид Эклеров
Рад за тебя.
Тогда продолжим. Если "присутствие Медведева во власти - это плевок в саму власть" (ц), то кто тогда в эту власть, собственно, плюнул?
"Председатель Правительства РФ назначается Президентом Российской Федерации".
17.01.2018 13:44
Геноцид Эклеров
я - нет.
---
Кстати, посмотрел. На выборах 2008 года за Д. А. Медведева проголосовали больше россиян (52 530 712 - 70,28 %), чем на выборах 2012 года за В. В. Путина (45 602 075 - 63,60 %). Так что, ты был в меньшинстве, белоленточник 2-процентный
17.01.2018 13:50
- гость -
если тебе по глазам, то ты должен был выше прочитать моё: но, по принципу личной преданности, был вознесен Вовой на Олимп.
17.01.2018 14:35
- гость -
а я и за Путина голосовал то только раз, в 2004 году.
нет, не белокондомник. тех я откровенно презираю.
просто не считал для себя необходимым ходить на выборы.
17.01.2018 14:44
Геноцид Эклеров
Но тем не менее, на всех ветках ты активно топишь за Путина, который "плюет на власть".
Удивительно, как у евпата в голове уживаются такие противоречивые убеждения. Видимо, разорваны или повреждены какие-то нейронные связи.
Ему Мурзилку читать еще рано, а его премьером поставили.
17.01.2018 14:47
- гость -
я не "топлю" за Путина.
по моему мнению Путин - наименьшее зло для страны по сравнению с другими претендентами.
ВВП - далеко не ангел, но остальные еще хуже его.
поэтому, с появлением Грудинина (хоть и бывший едросовец, хоть и с его баблом не все в порядке) с более-менее вменяемой программой, я проголосую за него, он хотя бы не продажная тварь, как Ололёша. при этом отдаю себе отчет, что победит Путин. но количество протестного электората просто заставит Вову пересмотреть внутреннюю политику. если он хочет и дальше рулить.
17.01.2018 15:33
- гость -
слышь, психоаналитик , шел бы ты по желтой кирпичной дороге...
анализатор у тебя не вырос выводы делать.
17.01.2018 16:06
Геноцид Эклеров
и какаяже программа у грудинина, что в ней вменяемого. Расскажи нам мы почитаем.
Он походу вообще не знал до последнего, что президентом стать хочет никаких телодвижений в эту сторону вообще не делал.
17.01.2018 16:06
Геноцид Эклеров
по моему мнению Путин - наименьшее зло для страны по сравнению с другими претендентами.
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А этими "претендентами" список возможных руководителей РФ исчерпывается? Какая бедная на политиков страна.
По мне, заявлять "все остальные хуже" - это и есть "топить".
победит Путин. но количество протестного электората просто заставит Вову пересмотреть внутреннюю политику. если он хочет и дальше рулить.
количество протестного электората просто заставит Вову быстрее и более лучше обирать народ, а то не успеет вдруг. Вот это 146%. Выбрав его мы подписываем себе приговор на 6 лет!