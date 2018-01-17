Специалисты Министерства строительства и ЖКХ разработали методические указания по определению размера платы за содержание жилого помещения, а также его предельного значения, передает ТАСС.

Соответствующий документ опубликован в интернете для общественного обсуждения, заявил глава ведомства Михаил Мень.

По словам министра, в Минстрое надеются, что указания станут целевым ориентиром для муниципалитетов и позволят ограничить размер платы за жилищные услуги.

В настоящее время, как отмечается в сообщении, муниципалитеты устанавливают жилищные тарифы без учета единой методики, при этом цены могут изменяться без объективных причин с неопределенной частотой.

Подобное положение может вызвать стихийные скачки цен, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

Разработанная Минстроем методика ограничит рост платы за обязательные жилищные услуги (содержание, ремонт и управление жильем) по аналогии с подходом, действующим относительно коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, отопление, газоснабжение).

Максимальный размер роста тарифов на коммунальные услуги в стране устанавливается государством и не может превышать значений, каждый год утверждаемых для каждого субъекта Федерации.

Муниципалитеты вправе устанавливать порядок регулирования платы за жилое помещение, если собственники не заявили о способе управления многоквартирным домом или самостоятельно в ходе собрания не установили размер платы за содержание жилья.

Ранее в Минстрое сообщили о подготовке законопроекта о ценах на жилищные услуги до конца первого квартала текущего года, согласно поручению президента России Владимира Путина, который в конце декабря указал на недопустимость роста тарифов на жилищные услуги.