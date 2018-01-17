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Штаб Путина собрал 1 001 459 подписей в поддержку его участия в выборах

, ИА "Амител"
Сбор официально стартовал 5 января на территории 267 населенных пунктов во всех субъектах Федерации

Фото: vk.com

Более одного миллиона подписей избирателей собрано в поддержку действующего президента Владимира Путина, участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца, передает ТАСС со ссылкой на представителей избирательного штаба кандидата.

"По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", — рассказали в штабе.

Это число более чем в три раза превышает требуемое по закону число подписей для самовыдвиженца.

В Центризбирком для проверки будут сданы не все подписи граждан, уточнили в штабе Путина. Оставшиеся в запасе подписи будут учитываться для формирования базы сторонников кандидата.

Владимир Путин заявил об участии в предстоящих  выборах в порядке самовыдвижения 14 декабря. Сбор подписей официально стартовал 5 января на территории 267 населенных пунктов во всех субъектах Федерации. Согласно действующим нормам законодательства, самовыдвиженец на выборах президента России может представить в Центризбирком не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. У каждого кандидата ЦИК намерен проверить минимум 60 тысяч подписей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.01.2018 09:28
- гость -

В Единой России числится 2 073 772, а за путина только 1 001 459 подписей Позор!

0  0
17.01.2018 09:31
- гость -

перетрудились

0  0
17.01.2018 09:34
- гость -

Замечательно!

0  0
17.01.2018 09:35
- гость -

кто эти недалёкие

0  0
17.01.2018 09:48
- гость -

А зачем если нужно 300тыщ.- собрирать 1 млн? Или дед из ума выживает, и ему нравяца эти очьковтиратели?

0  0
17.01.2018 09:50
- гость -

А правда, что в Бийске даже подвоз автобусами был организован к местам сбора подписей? Например во Двореце Культуры и Спорта? Например работников олеумного завода? Причем в рабочее время?

0  0
17.01.2018 09:56
новый президент

ГРУДИНИН 2018!!!

0  0
17.01.2018 09:58
- гость -

17.01.2018 09:56
новый президент

http://my-files.ru/Get/vftzzl/a0.jpg/thumb500.jpg

0  0
17.01.2018 09:58
месный

17.01.2018 09:56
новый президент

грудинин засланный едораст, и хватит нам коммуняк, напрвавили они уже все знают как и чем кончилось всё.

0  0
17.01.2018 09:59
- гость -


17.01.2018 09:50
- гость -

Обязательная правда! Как и то, что школьников под угрозой расправы заставляли подписать петицию за НАЗНАЧЕНИЕ Навального кандидатом в президенты. А в одной из школ Перми детей, отказавшихся подписывать эту петицию, попытались зарезать.

0  0
17.01.2018 10:05
новый президент

Надо идти и голосовать, а не ныть потом 6 лет! Грудинин достойный президентского поста человек. А Путину пора отдохнуть, не понятно он управляет страной или его держат определённые люди. так как на его указы все давным давно забили.

0  0
17.01.2018 10:10
- гость -

Вот и назначайте уже стерха! Зачем весь этот цирк с выборами(((

0  0
17.01.2018 10:19
- гость -


17.01.2018 10:10
- гость -

Да кто же твоего Навального назначит-то?
Только старушка Клинтор,н и Фашингтонский Обком Госдеп

0  0
17.01.2018 10:20
- гость -

Работать, работать - быстро! Ишь, сидят тут в рабочее время!

0  0
17.01.2018 10:37
- гость -

Единственный реальный самовыдвиженец - Владимир Михайлов!

0  0
17.01.2018 10:45
- гость -

Горжусь своими земляками, поставившими подписи в поддержку президента!

0  0
17.01.2018 11:20
- гость -

17.01.2018 09:58
месный - так и леберасты, дерьмократы и иже сними ужо понауправляли, вот кудыть бедному крестьянИну податься?

0  0
17.01.2018 12:00
- гость -

Где программа кандидата Путина?

0  0
17.01.2018 12:11
666

Разделяй и властвуй.

0  0
17.01.2018 12:16
Витёк

Грудинин наш президент!

0  0
17.01.2018 12:17
Правдофил

17.01.2018 12:00
- гость -

А что другие кандидаты уже свои программы озвучили? В том числе и недоопущенные?

0  0
17.01.2018 12:28
- гость -

А что не так с дядей Вовой? По моему нормальный президент.

0  0
17.01.2018 12:41
- гость -

В.В. Путин - отличный президент! На лыжах по заграницам не катается и тайные счета не закрывает, как некоторые.

0  0
17.01.2018 13:09
гость

Только для тех кто за Путина:

https://youtu.be/0umlyAbb-jc

0  0
17.01.2018 13:27
гость

Демократы д-мо, коммуняки д-мо. либералы д-мо, патриоты д-мо, месный тебе кого надо-то -марсиан?

0  0
17.01.2018 13:47
- гость -

Только за Грудинина!
А наш дурдом опять за путена!? Причем в этом дурдоме спрашиваешь про димона - неее плохой, набулина - неее плохая, путин - воо мужик! Причинно следственная связь отсутствует полностью.

0  0
17.01.2018 15:12
- гость -

И все не чего, только Грудинин с одной команды и интересы будет их, а не наши защищать. Так же в предвыборной программе в последних пунктах, если его выберут президентом, то он создаст совет, который будет над президентом и который будет утверждать или не утверждать приказы президента. И как вы думаете при президенте Грудинене кто возглавит данный совет??? Да и сроков в этом совете нет.

0  0
17.01.2018 18:56
Зы

Ты определись нечего или ничего )) и слитно или раздельно.

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17.01.2018 19:46
гость

Хватит наступать на одни и те-же грабли.18лет обещаний и полное разграбление страны.Грудинин-наш президент!

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