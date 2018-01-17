Более одного миллиона подписей избирателей собрано в поддержку действующего президента Владимира Путина, участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца, передает ТАСС со ссылкой на представителей избирательного штаба кандидата.
"По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", — рассказали в штабе.
Это число более чем в три раза превышает требуемое по закону число подписей для самовыдвиженца.
В Центризбирком для проверки будут сданы не все подписи граждан, уточнили в штабе Путина. Оставшиеся в запасе подписи будут учитываться для формирования базы сторонников кандидата.
Владимир Путин заявил об участии в предстоящих выборах в порядке самовыдвижения 14 декабря. Сбор подписей официально стартовал 5 января на территории 267 населенных пунктов во всех субъектах Федерации. Согласно действующим нормам законодательства, самовыдвиженец на выборах президента России может представить в Центризбирком не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. У каждого кандидата ЦИК намерен проверить минимум 60 тысяч подписей.
Комментарии
В Единой России числится 2 073 772, а за путина только 1 001 459 подписей Позор!
перетрудились
Замечательно!
кто эти недалёкие
А зачем если нужно 300тыщ.- собрирать 1 млн? Или дед из ума выживает, и ему нравяца эти очьковтиратели?
А правда, что в Бийске даже подвоз автобусами был организован к местам сбора подписей? Например во Двореце Культуры и Спорта? Например работников олеумного завода? Причем в рабочее время?
ГРУДИНИН 2018!!!
17.01.2018 09:56
новый президент
17.01.2018 09:56
новый президент
грудинин засланный едораст, и хватит нам коммуняк, напрвавили они уже все знают как и чем кончилось всё.
17.01.2018 09:50
- гость -
Обязательная правда! Как и то, что школьников под угрозой расправы заставляли подписать петицию за НАЗНАЧЕНИЕ Навального кандидатом в президенты. А в одной из школ Перми детей, отказавшихся подписывать эту петицию, попытались зарезать.
Надо идти и голосовать, а не ныть потом 6 лет! Грудинин достойный президентского поста человек. А Путину пора отдохнуть, не понятно он управляет страной или его держат определённые люди. так как на его указы все давным давно забили.
Вот и назначайте уже стерха! Зачем весь этот цирк с выборами(((
17.01.2018 10:10
- гость -
Да кто же твоего Навального назначит-то?
Только старушка Клинтор
,н и Фашингтонский ОбкомГосдеп
Работать, работать - быстро! Ишь, сидят тут в рабочее время!
Единственный реальный самовыдвиженец - Владимир Михайлов!
Горжусь своими земляками, поставившими подписи в поддержку президента!
17.01.2018 09:58
месный - так и леберасты, дерьмократы и иже сними ужо понауправляли, вот кудыть бедному крестьянИну податься?
Где программа кандидата Путина?
Разделяй и властвуй.
Грудинин наш президент!
17.01.2018 12:00
- гость -
А что другие кандидаты уже свои программы озвучили? В том числе и недо
опущенные?
А что не так с дядей Вовой? По моему нормальный президент.
В.В. Путин - отличный президент! На лыжах по заграницам не катается и тайные счета не закрывает, как некоторые.
Только для тех кто за Путина:
https://youtu.be/0umlyAbb-jc
Демократы д-мо, коммуняки д-мо. либералы д-мо, патриоты д-мо, месный тебе кого надо-то -марсиан?
Только за Грудинина!
А наш дурдом опять за путена!? Причем в этом дурдоме спрашиваешь про димона - неее плохой, набулина - неее плохая, путин - воо мужик! Причинно следственная связь отсутствует полностью.
И все не чего, только Грудинин с одной команды и интересы будет их, а не наши защищать. Так же в предвыборной программе в последних пунктах, если его выберут президентом, то он создаст совет, который будет над президентом и который будет утверждать или не утверждать приказы президента. И как вы думаете при президенте Грудинене кто возглавит данный совет??? Да и сроков в этом совете нет.
Ты определись нечего или ничего )) и слитно или раздельно.
Хватит наступать на одни и те-же грабли.18лет обещаний и полное разграбление страны.Грудинин-наш президент!