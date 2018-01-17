Более одного миллиона подписей избирателей собрано в поддержку действующего президента Владимира Путина, участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца, передает ТАСС со ссылкой на представителей избирательного штаба кандидата.

"По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", — рассказали в штабе.

Это число более чем в три раза превышает требуемое по закону число подписей для самовыдвиженца.

В Центризбирком для проверки будут сданы не все подписи граждан, уточнили в штабе Путина. Оставшиеся в запасе подписи будут учитываться для формирования базы сторонников кандидата.

Владимир Путин заявил об участии в предстоящих выборах в порядке самовыдвижения 14 декабря. Сбор подписей официально стартовал 5 января на территории 267 населенных пунктов во всех субъектах Федерации. Согласно действующим нормам законодательства, самовыдвиженец на выборах президента России может представить в Центризбирком не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей. У каждого кандидата ЦИК намерен проверить минимум 60 тысяч подписей.