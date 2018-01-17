В Якутии врача Золотинской участковой больницы уволили после того, как он набросился на пациентку. Об этом сообщили в региональном минздраве.

"Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", — говорится в сообщении.

Данный случай в местном минздраве охарактеризовали как вопиющий.

"Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен. Нами принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", — подчеркнули в ведомстве.