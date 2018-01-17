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Новости

Уволен якутский врач, напавший на женщину, пришедшую снимать побои

, ИА "Амител"
Данный случай в местном минздраве охарактеризовали как вопиющий

Фото: кадр из видео

В Якутии врача Золотинской участковой больницы уволили после того, как он набросился на пациентку. Об этом сообщили в региональном минздраве.

"Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом  Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", — говорится в сообщении.

Данный случай в местном минздраве охарактеризовали как вопиющий.

"Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен. Нами принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", — подчеркнули в ведомстве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.01.2018 09:46
- гость -

В полицию с радостью примут.

0  0
17.01.2018 09:53
Геноцид Эклеров

сцаными тряпками гнать лепилу из здравоохранения

0  0
17.01.2018 10:06
- гость -

насколько я помню из вчерашней аналогичной новости, именно он ее и избивал
и она к нему же пришла в больницу на следующий день

0  0
17.01.2018 11:01
- гость -

А начало здесь, http://sakhaday.ru/news/v-yakutii-napavshij-na-patsientku-vrach-za-minutu-do-etogo-spas-medsestru-ot-raspravy/#comment-4971

0  0
17.01.2018 11:09
- гость -

Агрессия на грани садизма у доктора. Проверить всех докторов на наличие психических заболеваний. Этот просто чудовище в чёрном халате. Пожизненно лишить медицинского диплама и даже к трупам не подпускать.

0  0
17.01.2018 11:12
- гость -

В ночь с 1 на 2 января в этнокультурном центре в селе Иенгра проходила новогодняя дискотека. В селе развлечений немного, поэтому клуб был полон. Казалось, собралось все население небольшого села. Среди отдыхающих были акушерка Гэрэлмэ с подружкой, и Владимир Наумов, проводивший время со своей компанией.
«Подружка позвала на дискотеку, отдохнуть и потанцевать, — рассказывает Гэрэлмэ журналисту. – Народу было очень много. Примерно в 11 вечера во время танцев меня резко и сильно схватили за волосы. Я не успела ничего понять, как оказалась на полу. Несколько человек стали меня избивать. У меня порвали кофту, расцарапали спину.
Когда я вышла вся в слезах на улицу, на меня опять набросились те же молодые девушки лет 19-20, студентки. Почему напали? Они никак не объясняли свое нападение. Я с ними не сталкивалась. Сама теряюсь в догадках. Завидуют? Да чему завидовать? Может, просто увидели новую девушку, приезжую, чем-то я им не понравилась».
В это время подбежал ее коллега, врач Владимир Наумов, которому кто-то сказал, что избивают его сотрудницу:
«Я не видел начала конфликта. Подошел, когда ее уже запинывали. Свидетелей было много. Дело в том, что Гэрэлмэ неместная, никого не знает. Наверное, девушки решили оторваться на ней, зная, что за нее никто не заступится. Поэтому я попросил, чтобы Гэрэлмэ увезли домой. У нее уже были ушибы, она чувствовала себя плохо».
Встреча в больнице
«Вечер был испорчен. Я отправился домой. В течение часа ко мне позвонили, и сказали, что в больницу ночью пришла некая Анастасия Дмитриева с целью зафиксировать побои. Я объяснил, что не снимаю побои, не являюсь экспертом. Но все-таки подошел в больницу, чтобы проверить состояние обратившейся. Дмитриева была с теми же девушками, которые напали на нашу акушерку.
У Анастасии был ушиб окологлазничной области, видимо полученный во время нападения, когда их оттаскивали от Гэрэлмэ. Я начал спрашивать, что и как, зафиксировал ушиб».
В это время пришла Гэрэлмэ, которая, как оказалось позже, попросила водителя заехать в больницу, чтобы тоже за

0  0
17.01.2018 11:21
- гость -

Быстрое увольнение без разбирательств это позор для ведомства. На видео снято, что человек доведён до истерики, остальные подчёркнуто спокойны, чувствуется, что подготовились. Парень поддался тому, что ничего не может доказать, его выводят из себя намеренно, он поддался по неопытности на провокацию и уже не в состоянии обращать внимание на съёмку. Был бы спокойнее всё могло бы обойтись. Все они там на дискотеке были выпившими, всё из-за этого получилось скорее всего, а врача хитрож..умные драчуньи сделали крайним. Если разберутся, то 146%, что у них это не первый случай драки. Парня жаль, надо уметь держать себя в руках, этак и в тюрьму можно угодить из-за какой-то мрази.

0  0
17.01.2018 11:34
гость

То есть бабу надо проверить, не пинала ли она кого до этого на дискотеке? Но почему тогда та, которую пинали, не пришла зафиксировать побои? В любом случае надо держать себя в руках

0  0
17.01.2018 11:43
- гость -

Какая разница, что было на дискотеке? В любом случае врач не должен во время приема бить пациента. А если ДО этого была драка и побои, нужно обратиться в полицию. А не рукоприкладством во время работы заниматься.

0  0
17.01.2018 11:52
Геноцид Эклеров

17.01.2018 11:21
- гость -
нервы?
так ты иди тогда лечись, а не лечи других.
ты его представь учителем еще.

0  0
17.01.2018 12:38
- гость -

Трудно держать себя в руках, когда злонамерено обвиняют, а ты знаешь,что не виноват. Было у меня такое, только не случилось дать по башке твари, а случилось получить прединфарктное состояние, что избавило, может быть, от тюрьмы и после научило держать себя в руках. Обвинили в воровстве приличной суммы. Когда разобрались, кстати, не извинилась эта мразь, которая и напутала в документах. А мне и видеть её не хотелось. И ведь правда, что бумерангом подлости возвращаются. Вернулось и ей. Мне ума добавило, но такой ценой умнеть себе дороже. Не поддавайтесь на провокации!

0  0
17.01.2018 13:45
- гость -

17.01.2018 11:12
- гость -
---
какой сказочник.
наверное, когда ее отцепили от Гарлэмэ, она потеряла равновесие и упала с высоты собственного роста, и так 3 раза...

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17.01.2018 13:46
- гость -

По видео есть большие сомнения в виновности врача.

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