Холдинг "Российские космические системы" впервые опубликовал ранее доступный только узкому кругу специалистов отчет о работе автоматической станции "Луна-21", которая 45 лет назад совершила мягкую посадку на естественный спутник Земли.

Станция приземлилась внутри кратера Лемонье на восточной окраине Моря Ясности 15 января 1973 года. Внутри нее находился исследовательский аппарат "Луноход-2", который за четыре месяца проделал путь в 37 километров и передал на Землю 86 панорам, а также более 80 тысяч снимков лунной поверхности.

Рассекреченный документ содержит две части: в первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения, во второй — наземного комплекса связи "Сатурн-МС".

Как отмечают специалисты, большинство приборов связи оставались исправными даже при превышении их рабочего ресурса более чем на 70%. Этот опыт неоднократно использовался при создании других автоматических аппаратов для исследования планет Солнечной системы.

В отчете также содержатся данные о работе уникального для своего времени оптиколазерного канала связи и определения координат, который был испытан в ходе работы "Лунохода-2". На 306-м сеансе связи с автоматическим аппаратом впервые в мире была осуществлена передача информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратная передача по радиоканалу. Эта система, получившая название "Сейм", состояла из бортового фотоприемника ФА010 и наземных телескопов, оснащенных лазером. При регистрации фотоприемником излучения лазера наземного пеленгатора бортовая аппаратура "Лунохода-2" передавала на Землю радиосигнал. Это позволяло с высокой точностью отслеживать координаты аппарата, который находился на расстоянии свыше 380 тысяч километров.

Рассказали и про завершение миссии: это произошло на 503-м сеансе связи, когда внутри лунохода было зафиксировано повышение температуры до 47 градусов, после чего связь прервалась. Советский луноход вышел из строя из-за перегрева аппаратуры, спровоцированного случайным попаданием грунта внутрь корпуса.

"Луноход-2" не удавалось обнаружить на поверхности спутника Земли в течение 37 лет, однако в 2010 году канадский ученый Фил Стоок из Университета Западного Онтарио обнаружил его на снимках спутника Земли.