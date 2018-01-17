Серьезные пробки образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 17 января. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас в краевой столице наблюдаются девятибалльные заторы. Причиной такой ситуации на дорогах стал сильнейший снегопад, не прекращающийся вторые сутки.

Стоит в сторону центра Змеиногорский тракт (скорость движения – 10 километров в час), также дорожный затор наблюдается на улице Кутузова.

Пробка образовалась на третьем малаховском кольце, Павловском тракте в сторону центра, улицах Малахова, Попова и Советской Армии (скорость движения – пять километров в час).

Стоят также улицы Матросова, Северо-Западная и проспект Ленина в сторону центра (скорость движения – 10 километров в час).