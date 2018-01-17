Возгорание частного жилого дома произошло вечером во вторник, 16 января, в Железнодорожном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:22. Локализовать пожар удалось только через 37 минут, еще через 20 минут – ликвидировать.

На тушение пожара выезжали 26 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 38 человек личного состава, 14 единиц техники.