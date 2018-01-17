Возгорание частного жилого дома произошло вечером во вторник, 16 января, в Железнодорожном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:22. Локализовать пожар удалось только через 37 минут, еще через 20 минут – ликвидировать.
На тушение пожара выезжали 26 сотрудников МЧС и десять единиц техники. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 38 человек личного состава, 14 единиц техники.
Комментарии
Это копия рапорта диспетчера мчс? Кто же так новости пишет? Во первых надо бы написать,что дом сгорел на улице Бородкина, во вторых на Б22 есть и фото и видео этого события.
суховатый отчет, где горело, что спасли, пострадавшие..