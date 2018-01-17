Запрет левоповоротных маневров с улицы Пионеров и улицы Новоугольной на проспекте Ленина при движении от проспекта Калинина и улицы Свердлова вступит в силу с 1 февраля. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Изменения было решено внести ради безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности на этом участке дороги.