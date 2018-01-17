Запрет левоповоротных маневров с улицы Пионеров и улицы Новоугольной на проспекте Ленина при движении от проспекта Калинина и улицы Свердлова вступит в силу с 1 февраля. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
Изменения было решено внести ради безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности на этом участке дороги.
Комментарии
Очередной бред придумали. Два ряда в один
Кто-нибудь здравомыслящий есть вообще в администрации: результат будет следующим: забитый мост забьется еще больше; тем, кому от Пионера надо будет ехать вниз по Ленина либо будут разворачиваться на Новоугольной за перекрестком, либо выезжать от Пионера по Пионеров налево, создавая опасность ДТП.
Это вот едешь со стороны Северо-Западной, и начиная с Матросова можно повернуть налево только за Площадью Октября (пересечение со Строителей). Т.е. что бы попасть в туже Ленту нужно пол города объехать. Теперь и что бы с Ленты выехать нужно кругами ездить. С учетом количества посетителей данного ТЦ пробки скоро станут 10-бальными.
Как всегда бред придумали ! Лучше бы задержку светофора сделали еще на 10 секунд и все бы нормально разъехались.
Блин, ну совсем не лучшее решение! запрет поворота налево с Новоугольной загрузит Ленина от площади Октября до Нового рынка! А запрет поворота налево с Пионеров приведет к тому, что вся масса машин с Пионеров будет разворачиваться на пятачке на Новоугольной перед перекрестком, чтобы уйти вниз по Ленина, и тут же разворачиваются те, кому сверху с Ленина нужно уйти на Пионеров. Будет аварийное и пробочное место
Это то же ужас!!!! я ежедневно пользуюсь этим поворотом налево!!!!Раньше ездила по ул. Профинтерна, но и там знак поставили!!!!!! Организаторы дорожного движения, КАК выезжать то теперь из дворов в сторону ЖД моста??????? По кольцу Октябрьской площади?????одумайтесь
09:28, с Северо-Западной, до Ленты нужно по Калинина ехать.
Просто запретить - это не решение проблемы. Там радикально надо что-то менять . Почему не рассмотреть вариант с допсекциями светофора? По аналогии с Северо-зап * Калинина?!?
Нытикам:
с пионеров повернуть налево - проехали ленина, повернули на свердлова и дальше хошь на ленина, хошь на профинтерна...можно кстати через калинина ехать на октября...
тем кто от матросова не может повернуть налево - напротив дома быта есть разворот, либо через новоугольную за алкашкой в ленту......
с новоугольной налево....нафиг вообще упираться в этот светофор - по свердлова до профинтерна и там хоть налево, хоть направо, хоть прямо, хоть назад....
ну и с ленинского на новоугольную налево поворот вообще смысла не имеет
И вообще, как вы маршруты выбираете? как студентами на троллейбусе ездили - так и запомнили город ?
Кончится тем, что все как поворачивали налево, так и будут это делать, увеличивая кол-во дТП на этом перекрестке.
Я смотрю тут "топят" "граждане" у которых в городе тока одна улица - Ленинский.
17.01.2018 09:28
Гость
Как всегда бред придумали ! Лучше бы задержку светофора сделали еще на 10 секунд и все бы нормально разъехались.
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Если вообще отключить "светик" - пробка сама рассосется, если вы поняли о чем это я.
17.01.2018 09:47
- гость - - Не рассосется, это не беременность. Там начнут граждане гулять каждый в своем темпе. Ленинский встанет совсем.
И****а кусок принял такое решение. И подписали такие же люди
Еще бы неплохо рельсики на мосту подремонтировать. А то некоторые там вообще 10км в час едут.
А иначе вы 50 метров разгрузите только.
дальше идет Матросова, там все хитрожопят и пытаются со среднего ряда уйти на право и т.д. что же делать? Взять стрелку которая висит у геомаркета, и нафиг там не нужна с текущим состоянием дороги и повесить ее на матросова-ленина, пусть фиксирует нарушение разметки, благо она это может. (на Калинина-Аносова тоже не помешает)
Ну а сотрудникам ГИБДД смотреть чтобы около дома быта не было никогда запаркованных в первом ряду машин.
Лучше бы на Цеховой-Калинина светофор поставили и синхронизировали со светофором Пионеров - Калинина. А на Ленина-Пионеров налево теперь тока Ленка поворачивает.
"с новоугольной налево....нафиг вообще упираться в этот светофор - по свердлова до профинтерна и там хоть налево, хоть направо, хоть прямо, хоть назад..."
Умный, я смотрю!!!!! Кто-то про студенческие маршруты говорит!!!!!А сам чушь несёт!!!! если человек живёт на Новоугольной, а работает на Матросова!!!! заем мне Свердлова....все пробки собирать!!!!
Предлагаю там построить клеверную развязку с надземными пешеходными переходами.
Решение, которое надо было принять уже давным давно. Надеюсь, что это только начало наведения порядка, и левый поворот будут почти повсеместно запрещен с улиц, пересекающих многополосные дороги и/или трамвайные пути
17.01.2018 09:49
- гость - видимо не поняли о чЁм это я? О ней - о звезде по имени "Солнце"
17.01.2018 09:56
Елена
открою вам страшную тайну - всЁ что за мостами, в сторону жЁстко пешеходной улицы - огромная ПРОБКА, ну вы поняли о чем я?
с новоугольной налево....нафиг вообще упираться в этот светофор - по свердлова до профинтерна и там хоть налево, хоть направо, хоть прямо, хоть назад....
доехал ты по свердлова до профинтерна, повернул к ленинскому и встал перед знаком движение только направо. и поехал ты до октября на разворот. ну и накой такие квесты?
дальше идет Матросова, там все хитрожопят и пытаются со среднего ряда уйти на право
КУДА пытаются повернуть?????
17.01.2018 09:40
ПлохойХорошийЗлой
единственно здравый коммент.
плюсую
17.01.2018 09:56
Елена
"с новоугольной налево....нафиг вообще упираться в этот светофор - по свердлова до профинтерна и там хоть налево, хоть направо, хоть прямо, хоть назад..."
Умный, я смотрю!!!!! Кто-то про студенческие маршруты говорит!!!!!А сам чушь несёт!!!! если человек живёт на Новоугольной, а работает на Матросова!!!! заем мне Свердлова....все пробки собирать!!!!
_______________
для жителей новоугольной надо отдельный тоннель до матросова прорыть, не меньше
17.01.2018 10:14
Геноцид Эклеров
а чего ж тогда рубаху рвешь когда сахарова на елку закрывают? объедешь не трамвай
17.01.2018 10:17
Serg 1
сережа, Ёлка создает проблемы по всему Центру - Красный, Ленина, Молодёжка, Соц, серьёзные городские артерии, основные в городе.
а тут речь про Пионэров и Новоугольную, там три калеки за четыре часа проезжает.
чё ты равняешь.
объедешь не трамвай
Да ему в лом.))
Красный, Ленина, ....
Это да,
особенно на Красном..)
17.01.2018 10:36
Геноцид Эклеров
ты когда на том перекрестке последний раз был?
Надо вообще запретить повороты на перекрестках - только прямо. И ДТП меньше будет.
17.01.2018 10:41
Злая гостья
направо тоже нельзя?
Надо вообще запретить повороты
Да надо вообще ездить запретить, если сильно надо,
то на собаках можно.
Во-во, запретить направо и на собаках тоже нельзя. Они будут кусать других участников дорожного движения.
И прямо тоже запретить.
Они будут кусать других участников дорожного движения.
Чейт, надо поставить кормозаправочные станции по дороге.
Сытые кусать не будут.
17.01.2018 10:41
Serg 1
на праздниках. а чо? типа там биток?
слушай, меня всякие Попова с Энтузиастами тоже мало колышат, я там редко бываю.
а вот дорожная ситуация в центре - это серьезный вопрос)
17.01.2018 10:45
Злая гостья
ну, напраго то можт можно завёртывать?)
17.01.2018 10:12
- гость -
дальше идет Матросова, там все хитрожопят и пытаются со среднего ряда уйти на право
КУДА пытаются повернуть?????
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налево конечно.... но я думаю все прекрасно догадались куда там сложно повернуть
Все! Никуда нельзя завертывать. Все колом встали и стоим. В Ленту им....
а вот дорожная ситуация в центре
район нового рынка это центр. жизни нет за мостом (с)
А зачем такое разнообразие ВИДОВ знаков на одном перекрестке?
Для ГИБДД : откуда знают на Новоугольной о количестве полос?
Принятые запреты ничего не улучшат на перекрёстке Ленина-Пионеров. Для автомобилистов все обернётся кошмаром и вынужденными нарушениями ПДД. Будет такой же дебилизм как запрет на поворот с Павловского на Шумакова к ТЦ Лето. У чиновников, которые все это придумывают нарушены понятия о логике и здравом смысле. Либо они так изощренно издеваются над людьми
Когда гараж был на Новоугольной, поворота налево ни с Пионеров, ни Новоугольной, ни с Ленина не было.
17.01.2018 09:29
- гость -
А проехать по Свердлова и выехать по Профинтерна на Ленина вниз, религия не позволит?
17.01.2018 11:26
Гость
Когда строили "Лето", хозяева не знали разве о проблеме выезда? Знали, но им было накакать на вас. Али вы уже забыли, как вы обижались, что к Европе и от Европы налево нельзя было подъехать-уехать?
Когда строили "Пива нет" на "Пиваневской", хозяева не знали, что там будет проблема с транспортной развязкой? Знали, но им было накакать на вас.
А при чем теперь тут чиновники, когда на вас какают комеры?
Разрешили построить свои сараи? Так не разрешили бы, вы бы опять на чиновников наезжали бы, что бизнесу мешают.
Кто-то из власть имущих и имеюших свои торговве центры, например, Галактику, усложняет проезд к Пионеру. Так борятся с конкуренцией.
Все вымышленное, любые совпадения случайны
17.01.2018 11:49 - все про всЁ знают, но Джо как был неуловимым, так и остался
17.01.2018 12:43
- гость -\
где Галактико и где Пионэр?
Единственное решение пробок в центре - надо все административные, торговые и офисные заведения перенести на окраины города в пром.зоны.И прекратить точечные застройки. Администрации города надо было ещё лет двадцать назад головой думать к чему это всё приведёт.
проехал сейчас по соцу около сахарова. бараны, которым елка мешает ошалело прут под "кирпич" с обеих сторон. гайцов в пределах видимости не было...((
17.01.2018 13:04
- гость -
проехал сейчас по соцу около сахарова. бараны, которым елка мешает ошалело прут под "кирпич" с обеих сторон. гайцов в пределах видимости не было...((
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Утром стояли прям по центру Сахарова. Около драмы.
Утром стояли прям по центру Сахарова. Около драмы.
А сейчас бы им около касс ДС встать и колпашить тугодумов.
очередное глупое изменение. в совке такого не было.
ну ладно со стороны нового рынка можно прямо проехать, потом налево
а тем, кто едет с новоугольной надо будет заезжать на новый рынок и разворачиваться там?
а Елка не создает проблем кроме тех, кто работает рядом и свою поповозку там бросает
это сделали, чтобы вы крутились побольше и поменьше думали всякие гадости про тех, кто принимает решения))