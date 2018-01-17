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Новости

Схема проезда изменится на пр. Ленина у Нового рынка в Барнауле

, ИА "Амител"
Изменения будут внесены 1 февраля

Фото: autowin.ru

Запрет левоповоротных маневров с улицы Пионеров и улицы Новоугольной на проспекте Ленина при движении от проспекта Калинина и улицы Свердлова вступит в силу с 1 февраля. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Изменения было решено внести ради безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности на этом участке дороги.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

17.01.2018 09:20
- гость -

Очередной бред придумали. Два ряда в один

0  0
17.01.2018 09:23
- гость -

Кто-нибудь здравомыслящий есть вообще в администрации: результат будет следующим: забитый мост забьется еще больше; тем, кому от Пионера надо будет ехать вниз по Ленина либо будут разворачиваться на Новоугольной за перекрестком, либо выезжать от Пионера по Пионеров налево, создавая опасность ДТП.

0  0
17.01.2018 09:28
гость

Это вот едешь со стороны Северо-Западной, и начиная с Матросова можно повернуть налево только за Площадью Октября (пересечение со Строителей). Т.е. что бы попасть в туже Ленту нужно пол города объехать. Теперь и что бы с Ленты выехать нужно кругами ездить. С учетом количества посетителей данного ТЦ пробки скоро станут 10-бальными.

0  0
17.01.2018 09:28
Гость

Как всегда бред придумали ! Лучше бы задержку светофора сделали еще на 10 секунд и все бы нормально разъехались.

0  0
17.01.2018 09:29
- гость -

Блин, ну совсем не лучшее решение! запрет поворота налево с Новоугольной загрузит Ленина от площади Октября до Нового рынка! А запрет поворота налево с Пионеров приведет к тому, что вся масса машин с Пионеров будет разворачиваться на пятачке на Новоугольной перед перекрестком, чтобы уйти вниз по Ленина, и тут же разворачиваются те, кому сверху с Ленина нужно уйти на Пионеров. Будет аварийное и пробочное место

0  0
17.01.2018 09:34
Елена

Это то же ужас!!!! я ежедневно пользуюсь этим поворотом налево!!!!Раньше ездила по ул. Профинтерна, но и там знак поставили!!!!!! Организаторы дорожного движения, КАК выезжать то теперь из дворов в сторону ЖД моста??????? По кольцу Октябрьской площади?????одумайтесь

0  0
17.01.2018 09:35
- гость -

09:28, с Северо-Западной, до Ленты нужно по Калинина ехать.

0  0
17.01.2018 09:40
- гость -

Просто запретить - это не решение проблемы. Там радикально надо что-то менять . Почему не рассмотреть вариант с допсекциями светофора? По аналогии с Северо-зап * Калинина?!?

0  0
17.01.2018 09:40
ПлохойХорошийЗлой

Нытикам:
с пионеров повернуть налево - проехали ленина, повернули на свердлова и дальше хошь на ленина, хошь на профинтерна...можно кстати через калинина ехать на октября...

тем кто от матросова не может повернуть налево - напротив дома быта есть разворот, либо через новоугольную за алкашкой в ленту......

с новоугольной налево....нафиг вообще упираться в этот светофор - по свердлова до профинтерна и там хоть налево, хоть направо, хоть прямо, хоть назад....


ну и с ленинского на новоугольную налево поворот вообще смысла не имеет

И вообще, как вы маршруты выбираете? как студентами на троллейбусе ездили - так и запомнили город ?

1  0
17.01.2018 09:44
- гость -

Кончится тем, что все как поворачивали налево, так и будут это делать, увеличивая кол-во дТП на этом перекрестке.

0  0
17.01.2018 09:44
- гость -

Я смотрю тут "топят" "граждане" у которых в городе тока одна улица - Ленинский.

0  0
17.01.2018 09:47
- гость -

17.01.2018 09:28
Гость
Как всегда бред придумали ! Лучше бы задержку светофора сделали еще на 10 секунд и все бы нормально разъехались.
___________________________________________________
Если вообще отключить "светик" - пробка сама рассосется, если вы поняли о чем это я.

0  0
17.01.2018 09:49
- гость -

17.01.2018 09:47
- гость - - Не рассосется, это не беременность. Там начнут граждане гулять каждый в своем темпе. Ленинский встанет совсем.

0  0
17.01.2018 09:49
- гость -

И****а кусок принял такое решение. И подписали такие же люди

0  0
17.01.2018 09:52
4ugun

Еще бы неплохо рельсики на мосту подремонтировать. А то некоторые там вообще 10км в час едут.
А иначе вы 50 метров разгрузите только.
дальше идет Матросова, там все хитрожопят и пытаются со среднего ряда уйти на право и т.д. что же делать? Взять стрелку которая висит у геомаркета, и нафиг там не нужна с текущим состоянием дороги и повесить ее на матросова-ленина, пусть фиксирует нарушение разметки, благо она это может. (на Калинина-Аносова тоже не помешает)

Ну а сотрудникам ГИБДД смотреть чтобы около дома быта не было никогда запаркованных в первом ряду машин.

0  0
17.01.2018 09:56
Стрелок

Лучше бы на Цеховой-Калинина светофор поставили и синхронизировали со светофором Пионеров - Калинина. А на Ленина-Пионеров налево теперь тока Ленка поворачивает.

0  0
17.01.2018 09:56
Елена

"с новоугольной налево....нафиг вообще упираться в этот светофор - по свердлова до профинтерна и там хоть налево, хоть направо, хоть прямо, хоть назад..."

Умный, я смотрю!!!!! Кто-то про студенческие маршруты говорит!!!!!А сам чушь несёт!!!! если человек живёт на Новоугольной, а работает на Матросова!!!! заем мне Свердлова....все пробки собирать!!!!

0  0
17.01.2018 09:59
Да я чёртов гений!

Предлагаю там построить клеверную развязку с надземными пешеходными переходами.

0  0
17.01.2018 10:01
Чучмек

Решение, которое надо было принять уже давным давно. Надеюсь, что это только начало наведения порядка, и левый поворот будут почти повсеместно запрещен с улиц, пересекающих многополосные дороги и/или трамвайные пути

0  0
17.01.2018 10:02
- гость -

17.01.2018 09:49
- гость - видимо не поняли о чЁм это я? О ней - о звезде по имени "Солнце"

0  0
17.01.2018 10:08
- гость -

17.01.2018 09:56
Елена
открою вам страшную тайну - всЁ что за мостами, в сторону жЁстко пешеходной улицы - огромная ПРОБКА, ну вы поняли о чем я?

0  0
17.01.2018 10:10
- гость -

с новоугольной налево....нафиг вообще упираться в этот светофор - по свердлова до профинтерна и там хоть налево, хоть направо, хоть прямо, хоть назад....

доехал ты по свердлова до профинтерна, повернул к ленинскому и встал перед знаком движение только направо. и поехал ты до октября на разворот. ну и накой такие квесты?

0  0
17.01.2018 10:12
- гость -

дальше идет Матросова, там все хитрожопят и пытаются со среднего ряда уйти на право

КУДА пытаются повернуть?????

0  0
17.01.2018 10:14
Геноцид Эклеров

17.01.2018 09:40
ПлохойХорошийЗлой

единственно здравый коммент.
плюсую

0  0
17.01.2018 10:16
ПлохойХорошийЗлой


17.01.2018 09:56
Елена

"с новоугольной налево....нафиг вообще упираться в этот светофор - по свердлова до профинтерна и там хоть налево, хоть направо, хоть прямо, хоть назад..."

Умный, я смотрю!!!!! Кто-то про студенческие маршруты говорит!!!!!А сам чушь несёт!!!! если человек живёт на Новоугольной, а работает на Матросова!!!! заем мне Свердлова....все пробки собирать!!!!
_______________
для жителей новоугольной надо отдельный тоннель до матросова прорыть, не меньше

0  0
17.01.2018 10:17
Serg 1

17.01.2018 10:14
Геноцид Эклеров

а чего ж тогда рубаху рвешь когда сахарова на елку закрывают? объедешь не трамвай

0  0
17.01.2018 10:36
Геноцид Эклеров

17.01.2018 10:17
Serg 1

сережа, Ёлка создает проблемы по всему Центру - Красный, Ленина, Молодёжка, Соц, серьёзные городские артерии, основные в городе.
а тут речь про Пионэров и Новоугольную, там три калеки за четыре часа проезжает.
чё ты равняешь.

0  0
17.01.2018 10:37
- гость -

объедешь не трамвай
Да ему в лом.))

0  0
17.01.2018 10:40
- гость -

Красный, Ленина, ....
Это да,
особенно на Красном..)

0  0
17.01.2018 10:41
Serg 1

17.01.2018 10:36
Геноцид Эклеров

ты когда на том перекрестке последний раз был?

0  0
17.01.2018 10:41
Злая гостья

Надо вообще запретить повороты на перекрестках - только прямо. И ДТП меньше будет.

0  0
17.01.2018 10:42
Serg 1

17.01.2018 10:41
Злая гостья

направо тоже нельзя?

0  0
17.01.2018 10:43
- гость -

Надо вообще запретить повороты

Да надо вообще ездить запретить, если сильно надо,
то на собаках можно.

0  0
17.01.2018 10:45
Злая гостья

Во-во, запретить направо и на собаках тоже нельзя. Они будут кусать других участников дорожного движения.

0  0
17.01.2018 10:46
Злая гостья

И прямо тоже запретить.

0  0
17.01.2018 10:48
- гость -

Они будут кусать других участников дорожного движения.
Чейт, надо поставить кормозаправочные станции по дороге.
Сытые кусать не будут.

0  0
17.01.2018 10:48
Геноцид Эклеров

17.01.2018 10:41
Serg 1

на праздниках. а чо? типа там биток?
слушай, меня всякие Попова с Энтузиастами тоже мало колышат, я там редко бываю.
а вот дорожная ситуация в центре - это серьезный вопрос)

17.01.2018 10:45
Злая гостья
ну, напраго то можт можно завёртывать?)

0  0
17.01.2018 10:49
4ugun

17.01.2018 10:12
- гость -
дальше идет Матросова, там все хитрожопят и пытаются со среднего ряда уйти на право

КУДА пытаются повернуть?????
=================
налево конечно.... но я думаю все прекрасно догадались куда там сложно повернуть

0  0
17.01.2018 10:51
Злая гостья

Все! Никуда нельзя завертывать. Все колом встали и стоим. В Ленту им....

0  0
17.01.2018 10:54
Serg 1

а вот дорожная ситуация в центре

район нового рынка это центр. жизни нет за мостом (с)

0  0
17.01.2018 11:17
- гость -

А зачем такое разнообразие ВИДОВ знаков на одном перекрестке?

0  0
17.01.2018 11:21
- гость -

Для ГИБДД : откуда знают на Новоугольной о количестве полос?

0  0
17.01.2018 11:26
Гость

Принятые запреты ничего не улучшат на перекрёстке Ленина-Пионеров. Для автомобилистов все обернётся кошмаром и вынужденными нарушениями ПДД. Будет такой же дебилизм как запрет на поворот с Павловского на Шумакова к ТЦ Лето. У чиновников, которые все это придумывают нарушены понятия о логике и здравом смысле. Либо они так изощренно издеваются над людьми

0  0
17.01.2018 11:27
- гость -

Когда гараж был на Новоугольной, поворота налево ни с Пионеров, ни Новоугольной, ни с Ленина не было.

17.01.2018 09:29
- гость -

А проехать по Свердлова и выехать по Профинтерна на Ленина вниз, религия не позволит?

0  0
17.01.2018 11:49
- гость -

17.01.2018 11:26
Гость


Когда строили "Лето", хозяева не знали разве о проблеме выезда? Знали, но им было накакать на вас. Али вы уже забыли, как вы обижались, что к Европе и от Европы налево нельзя было подъехать-уехать?
Когда строили "Пива нет" на "Пиваневской", хозяева не знали, что там будет проблема с транспортной развязкой? Знали, но им было накакать на вас.

А при чем теперь тут чиновники, когда на вас какают комеры?
Разрешили построить свои сараи? Так не разрешили бы, вы бы опять на чиновников наезжали бы, что бизнесу мешают.

0  0
17.01.2018 12:43
- гость -

Кто-то из власть имущих и имеюших свои торговве центры, например, Галактику, усложняет проезд к Пионеру. Так борятся с конкуренцией.

Все вымышленное, любые совпадения случайны

0  0
17.01.2018 12:45
- гость -

17.01.2018 11:49 - все про всЁ знают, но Джо как был неуловимым, так и остался

0  0
17.01.2018 12:49
Геноцид Эклеров

17.01.2018 12:43
- гость -\
где Галактико и где Пионэр?

0  0
17.01.2018 12:54
- гость -

Единственное решение пробок в центре - надо все административные, торговые и офисные заведения перенести на окраины города в пром.зоны.И прекратить точечные застройки. Администрации города надо было ещё лет двадцать назад головой думать к чему это всё приведёт.

0  0
17.01.2018 13:04
- гость -

проехал сейчас по соцу около сахарова. бараны, которым елка мешает ошалело прут под "кирпич" с обеих сторон. гайцов в пределах видимости не было...((

0  0
17.01.2018 13:19
4ugun


17.01.2018 13:04
- гость -
проехал сейчас по соцу около сахарова. бараны, которым елка мешает ошалело прут под "кирпич" с обеих сторон. гайцов в пределах видимости не было...((
-----------
Утром стояли прям по центру Сахарова. Около драмы.

0  0
17.01.2018 13:26
- гость -

Утром стояли прям по центру Сахарова. Около драмы.

А сейчас бы им около касс ДС встать и колпашить тугодумов.

0  0
17.01.2018 16:46
- гость -

очередное глупое изменение. в совке такого не было.
ну ладно со стороны нового рынка можно прямо проехать, потом налево
а тем, кто едет с новоугольной надо будет заезжать на новый рынок и разворачиваться там?

0  0
17.01.2018 16:49
- гость -

а Елка не создает проблем кроме тех, кто работает рядом и свою поповозку там бросает

0  0
17.01.2018 18:10
Гонец из Пензы

это сделали, чтобы вы крутились побольше и поменьше думали всякие гадости про тех, кто принимает решения))

0  0
17.01.2018 18:52
- гость -

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