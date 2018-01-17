Фото: ИА "Амител"

Мороз не испугал туристов в новогодние праздники – алтайский заказник "Лебединый" в дни каникул посетило порядка десяти тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

Отметим, что на новогодних каникулах в Алтайском крае стояли морозы. Туристы рассказывают, что во время посещения ими заказника столбики термометров опускались до -40 градусов.

"В холодную погоду лебеди собираются на озере, где температура воды даже в такие морозы не опускается ниже плюс пяти градусов. В период морозов, когда температура в заказнике достигает минус 35 градусов, птиц усиленно кормят", — рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.