Курс биткоина упал более чем на 25% за 24 часа. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные CoinMarketCap.
Как сообщает издание, по состоянию на 01.50 мск биткоин подешевел на 25,1%, до уровня в 10,5 тыс. долларов. Такой цены криптовалюта достигла впервые с 1 декабря 2017 года.
Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно "майнить" с помощью вычислительных устройств.
Комментарии
Так ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ) тариться у наших западных партнЁров перестал, нет главного клиента вот и спад, это ж как с двумя пальцАми.
Что интересно, среди моих знакомых, владельцы крипты переживают меньше, чем те у кого ее нет и не было.
Хорошая новость
4ugun - ну так крипта она разная, а у биткоина есть одна особенность, ну вы меня понимаете.....
и всё равно народ в плюсах)
Вполне прогнозируемый спад, после резкого роста + новости о желании властей закрыть биржи в Китае и Южной Корее + истечение контрактов по фьючерсам. Думаю упадет еще до 7000-8000, а потом опять пойдет вверх, до нового рекорда. Такие качели вполне нормальны. Вслед за биткойном, очень сильно упали абсолютно все криптовалюты, тем кто хотел попробовать - самое время подождать еще немного, когда они достигнут дна и закупать
17.01.2018 11:56
- гость -
посоветовал держатель крипты )
Всё верно. Сейчас курс снизится ещё больше, а деревенские лОхи, подогретые СМИ, продадут бабушкины квартиры и в надежде сказочно обогатиться накупят биткОв на все деньги. Тут и произойдёт полный коллапс.
Это санация денег лОхов, направленная на сокращение денежной массы в мировом масштабе
17.01.2018 14:19
- гость -
можете и дальше себя этим тешить, а лОхи удвоят свои вложения до конца года
17.01.2018 14:39 - ты сначала их обналичь, а потом трынди.......криптоаналитик