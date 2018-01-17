Курс биткоина упал более чем на 25% за 24 часа. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные CoinMarketCap.

Как сообщает издание, по состоянию на 01.50 мск биткоин подешевел на 25,1%, до уровня в 10,5 тыс. долларов. Такой цены криптовалюта достигла впервые с 1 декабря 2017 года.

Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно "майнить" с помощью вычислительных устройств.



