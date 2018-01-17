Порядка 100 единиц снегоуборочной техники будет очищать улицы краевой столицы от снега днем в среду, 17 января. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Отметим, что городские дорожные службы минувшей ночью чистили город от снега и наледи. В ночную смену улицы убирали 132 единицы техники.
На уборку улиц вышли соответствующие службы всех районов краевой столицы. Ведется чистка остановочных павильонов, тротуаров, посыпка песко-соляной смесью дорог и тротуаров. Также на помощь технике в уборке улиц вышли более 100 дворников, которые чистят от снега дворы.
В ведомстве напоминают водителям, что днем снегоуборочная техника будет работать на основных магистралях города.
Напомним, в Барнауле второй день продолжается сильнейший снегопад. Это затрудняет дорожную обстановку в краевой столице. Утром 17 января город стоял в девятибалльных пробках.
Комментарии
Убирать снег - дело пятое. Главное, чтобы по отчетам 100500 тонн снега вывезли!
Кто будет очищать тротуары вдоль дорог? Дворники чистят дворы или около магазинов. А по тротуарам ходить не возможно - никто их не чистит.
Кто будет очищать тротуары вдоль дорог? Дворники чистят дворы или около магазинов. А по тротуарам ходить не возможно - никто их не чистит.
Пешеходы ножками тропинки то и протопчут.
Ну профильные чиновники не привыкли ногами ходить, Шеломенцев так себе под окнами на тротуаре парковку сделал. Потому пока лучше не ждать.
А зачем снег убирать? Сам скоро растает.
17.01.2018 10:13
Гость
А зачем снег убирать? Сам скоро растает.
___________________________________________________________________
Точняк, и на полумиллионный город 100 дворников - не многовато? надо 50 оставить, а остальным зарплату на четверть повысить, ну как это обычно в РФ делается, чЁ мне вам рассусоливать. Нужны ЭФФЕКТИВНЫЕ дворники, а не всякая, ну вы меня понимаете?
Солнечной поляны рука снегоуборщиков опять не коснулась.
из них 130 у администрации, оставшиеся 2 по всему городу!!!
Дугин, хватит деньги тырить, какие 132 единицы техники, мётлы, что ли тоже посчитали?
А лестницЫ почистили???? А то миллионы туристов сегодня там ноги себе ...сломают))))
17.01.2018 10:46
- гость -
Это точно, вся возле администрации, на Г.Исакова возле администрации аж 4 машины и 2 трактора подметали с утра, а на дорогах с утра ни одно техники не увидел, или у Дугина подметают дорогу к коттеджу что-ли.
Нужно видео с регистратора выкладывать в интернет что бы все смотрели где подметаются дороги, Э.Алексеево от Попова до Малахова скоро будет одна полоса.
17.01.2018 12:55
-Гость-
может у вас просто маршрут не совпал с маршрутом техники? я сегодня в 8 утра видела снегоуборочную технику на попова.
Какие несчастные им даже снег мешает