Порядка 100 единиц снегоуборочной техники будет очищать улицы краевой столицы от снега днем в среду, 17 января. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Отметим, что городские дорожные службы минувшей ночью чистили город от снега и наледи. В ночную смену улицы убирали 132 единицы техники.

На уборку улиц вышли соответствующие службы всех районов краевой столицы. Ведется чистка остановочных павильонов, тротуаров, посыпка песко-соляной смесью дорог и тротуаров. Также на помощь технике в уборке улиц вышли более 100 дворников, которые чистят от снега дворы.

В ведомстве напоминают водителям, что днем снегоуборочная техника будет работать на основных магистралях города.

Напомним, в Барнауле второй день продолжается сильнейший снегопад. Это затрудняет дорожную обстановку в краевой столице. Утром 17 января город стоял в девятибалльных пробках.