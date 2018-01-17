Фото: vk.com/la_altay

Девочка-подросток из Рубцовска, о пропаже которой сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", найдена живой.

"Найдена, жива", — говорится в сообщении волонтеров. Обстоятельства, при которых была найдена девочка, не уточняются.

Напомним, местонахождение подростка не было известно с 13 января.