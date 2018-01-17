Фото: vk.com/la_altay
Девочка-подросток из Рубцовска, о пропаже которой сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", найдена живой.
"Найдена, жива", — говорится в сообщении волонтеров. Обстоятельства, при которых была найдена девочка, не уточняются.
Напомним, местонахождение подростка не было известно с 13 января.
Комментарии
вот эти неназванные обстоятельства при которых найдена - и есть самое интересное
176 сантиметров...)) ого
Почти мужик, и докажи потом что не знал сколько ей.
Может кто-то четыре дня не знал сколько ей лет?
На нерест ходила )))) скоро икру метать начнет РЫБКА МАЛОЛЕТНЯЯ)))