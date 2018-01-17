Двое жителей Алтайского края выиграли по квартире в 1214-м тираже лотереи "Русское лото". Всего в этом тираже было разыграно 30 квартир. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

Отметим, что счастливые билеты были куплены в отделениях "Почты России" в Алтайском крае. Это первые крупные выигрыши в лотерею в регионе с начала этого года. Счастливый владелец билета был также зафиксирован в октябре прошлого года в 1201-м тираже лотереи "Русское лото". Он выиграл 1,5 млн рублей.

По статистике государственных лотерей в отделениях "Почты России" Алтайского края, реализация лотерейных билетов выросла на 65,3% по сравнению с 2016 годом. Выплачено выигрышей за 2017 год на сумму около 20 млн рублей.