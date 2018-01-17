Двое жителей Алтайского края выиграли по квартире в 1214-м тираже лотереи "Русское лото". Всего в этом тираже было разыграно 30 квартир. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".
Отметим, что счастливые билеты были куплены в отделениях "Почты России" в Алтайском крае. Это первые крупные выигрыши в лотерею в регионе с начала этого года. Счастливый владелец билета был также зафиксирован в октябре прошлого года в 1201-м тираже лотереи "Русское лото". Он выиграл 1,5 млн рублей.
По статистике государственных лотерей в отделениях "Почты России" Алтайского края, реализация лотерейных билетов выросла на 65,3% по сравнению с 2016 годом. Выплачено выигрышей за 2017 год на сумму около 20 млн рублей.
Комментарии
хорошая попытка.. Столото.. но нет спасибо в лохотрон не играем
как надоели эти вбросы, неужели на них ещё кто-то ведётся
о.. еще как ведутся.. посмотрите какие очереди на покупку билетов
"победителям выплачено более....рублей". А почему никогда не пишут , на какую сумму было куплено билетов?
купил билет за 100 руб. выиграл 110.
на билетах написано что призовой фонд составляет 50% от собранных средств
и один из ни - яяяяяяяяяяя!!!!!!!!!