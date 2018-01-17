Сотрудники полиции в Славгороде задержали 20-летнюю девушку, которую подозревают в краже пяти тысяч рублей, сковороды и пледа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 14 января. 69-летняя жительница одного из многоквартирных домов Славгорода пустила в свою квартиру неизвестную девушку. Незнакомка представилась медработником. Она измерила пенсионерке давление ее же аппаратом, уточнила, какие таблетки она принимает. Нашла таблетки в шкафу, принесла воды из кухни, чтобы запить лекарства. После этого быстро ушла из квартиры.

Спустя какое-то время женщина обнаружила, что из ее кошелька, который находился в шкафу вместе с лекарствами, пропали пять тысяч рублей, а из кухни и другой комнаты — сковорода и плед. Об этом женщина сразу же сообщила в полицию.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую, которой оказалась 20-летняя жительница города Камня-на-Оби. Свою вину девушка сразу признала. Полиции она рассказала, что все деньги потратила на свои нужды. Остальное имущество полицейские изъяли и вернули потерпевшей.