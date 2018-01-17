Фото: правительство Алтайского края
Внеплановые проверки сотрудников ЧОП, имеющих договоры со школами, будут проведены в Алтайском крае после инцидента в одном из учебных заведений в Перми, сообщает ИА REGNUM.
"Вопросы безопасности в общеобразовательных организациях в системе образования Алтайского края в принципе находятся на особом контроле, но в связи с происшествие м в Перми у нас есть поручение вице-губернатора края Надежды Капура по дополнительным мерам безопасности, которые стоит предпринять, в том числе руководителям муниципальных органов управления образования, с учётом того, что школы все же курируют и относятся к их подведомственности", — сообщила изданию заместитель министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.
По её словам, региональное минобразования и его подведомственные учреждения (как системы общего образования, так и системы профессионального образования) в это время будут осуществлять упредительный контроль. В частности, речь идёт о безопасности пребывания учащихся на территории учреждений профессионального образования.
По словам представителя ведомства, была проведена встреча с подразделениями Росгвардии. В первую очередь будет усилен пропускной режим, чтобы не допустить проникновения на территорию общеобразовательного учреждения посторонних лиц. Также будет проверена система видеонаблюдения и периметрального ограждения.
"Она проводится для того, чтобы ввести категорирование — то есть оценку степени защищённости данных объектов. Класс опасности будет выше там, где больше учеников. Такая работа будет завершена в крае до конца февраля, и по итогам, в зависимости от категорий, которые будут присвоены тому или иному объекту системы образования, будет вырабатываться целый комплекс мер. В том числе будут разработаны новые паспорта безопасности", — пояснила Инесса Долженко.
Представитель ведомства напомнила, что с 2017 года Алтайский край присоединился к пилотному проекту МЧС РФ "Научись спасать жизнь", посвящённому в том числе и различным психологическим приемам, связанным с террором и антитеррором.
Ранее вице-премьер страны Ольга Голодец заявила, что в российских школах могут усилить меры безопасности. 15 января в школе №127 в Перми произошла драка с применением холодного оружия. В совершении преступления подозреваются двое молодых людей: старшеклассник и бывший ученик этого учебного заведения.
Комментарии
Меня вчера немного удивило то,что самовыдвиженец дал поручение выехать в Пермь министру образования....А зачем она там нужна,там работа для полиции и СК....
"А особо одаренный Франц Клинцевич - герой "взятия"
БастилииБелого дома в 1993 году - вообще, предложил оснастить школы арочными металлодетекторами на предмет выявления ножей и оружия у школьников на входе.
В связи с этим мне живо представился сюжет на новый лад "Гостьи из будущего" где советский школьник из 1984 года Коля Герасимов попадает в наше "светлое" будущее. Мне кажется, что он вряд ли захочет такое будущее, где простая школа напоминает концлагерь или колонию для малолетних преступников."(с)
Что сказать . Что было в СССР прос рали - сейчас пожинаем навязанное с запада, их ценности . Изобретаем велосипед. Дай охрану, дай металлодетектор - а воспитание где? Да колотили друг друга, но не до такого состояния . В течение 30 лет мы потеряли человеческие ценности . ТВ. Радио - одно насилие грабеж разврат цинизм...
Сначала разрушили идеологию, а это ведь и духовные идеалы и жизненные ценности, заменили их суррогатами общества потребления, которое не воспитывает, а выращивает и формирует потребителя, навязали культ насилия и толерантности (слово, которое означет непротивление болезни, между прочим, а должно быть взаимное уважение и понимание!), воспитание искоренили практически сразу, а сейчас и подавно его просто нет.
И вот прошло три десятилетия, чему удивляться?
Грёбаный капитализм. Уже и так школы похожи на клетки для животных. Да, действительно, мне повезло. Моё детство прошло в счастливое время, я просто этого не знал.
Да дурдом бесполезный. Никакая охрана от случайности или подготовленной диверсии не спасёт. Кстати, у нас в детстве, в школах тётя Маша - уборщица главным охранником была. Не с охраной разбираться нужно а с воспитанием и пропагандой насилия.
Вчера была инфа, что эти двое пошли в школу и пообещали там убить друг друга. Но было очень больно, поэтому продолжать им не захотелось. Возможно поэтому Медведев признал важность интеллекта?
Не с охраной разбираться нужно, а с воспитанием...
17.01.2018 11:02
17.01.2018 11:04
"Что было в СССР прос рали"
"Сначала разрушили идеологию, а это ведь и духовные идеалы"
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Звучит забавно, на фоне того, что все гопники и бандиты 90-х годов повылазили из замечательных "идеологически правильных" СОВЕТСКИХ школ.
17.01.2018 11:32
- гость -
Все гопники и бандиты 19-го века вылазили из довольно таки правильных православных учебных заведений. Гопники и бандиты были тысячу лет и будут вечно. Изменяется только интенсивность их посадки
17.01.2018 11:39
Вот только было этих бандитов в десятки, если не сотни раз меньше.
ну что смеяться то, вы видели эти школьных охранников?! их самих охранять надо.Для того что бы был толк должно быть как минимум два хорошо обученных охранника на смену. Только где их столько взять на каждую школу и кто за них будет платить?
вся это охрана и прочее просто дурь и бесполезная трата бюджета!
хотите избежать проникновения преступников? - только колючка+металодетекторы+автоматчики!!!
причем всё это только усложнит жизнь обычным гражданам (в данном случае родителям)
для ассоциальных элементов, да, что-то усложнит, но было бы желание ...
так что сами себе создаем преграды!
Наплодили ЧОПов, набрали в работники алкашей и весь сброд, который ни куда не мог устроится работать, выигрывают тендер на охрану школ, предлагают мин. стоимость охраны + откаты. О какой безопасности может идти речь?
Только где их столько взять на каждую школу и кто за них будет платить?
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3 400 000 в год надо на 8 чел. "хорошо обученных охранников" при соблюдении законов.
по 380 руб. с ученика в учебный месяц, если в школе 1000 учащихся, если не сдал - в стоп-лист, да здравствует бесплатное всеобщее, гарантированное конституцией и гарантОм образование
17.01.2018 12:19
- гость -
О какой безопасности может идти речь?
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Ни о какой, просто у кого то, близкого к солнцеликому, "пилорама" простаивает
Как усилили, типа собрались, прошлись, побалаболили?
уже озвучено, что ЧОПы уступят место ментам.
менты будут охранять школы.
вот тогда и будет с кого спросить.
В школе моей дочери охранник. Толстый дядька лет 60-ти. Сидит в мягком кресле. Я за 8 лет много раз заходила в школу и с большими сумками и с пакетами и с мешками. Мгла спокойно пронеси по частям танк. Он ни разу даже не спросил кто я такая. Не говоря уже о досмотре моих сумок и мешков. В школу запускает всех без разбора.
17.01.2018 12:37
- гость -
что такое пилорама?
Росгвардии надо про детские сады не забывать, там должны нести вахту усиленные пулемётами отряды.
меры приняли не те и не так
1. это теракт. он хоть и был исполнен вчерашним школьником и после лечения его в психушке но он заранее готовился и привлек к этому друга
2. даю голову на отсечение -перед подготовкой резни он лазил в интеренете и получил оттуда необходимые знания про это (и скорее всего от головорезов ИГИЛ). Еще и видео наверное смотрел
3. врачи лечившие в дурдоме этого парня после окончания лечения про него забыли а участковый им вообще не интересовался. Всем было наср_ть. Контроля над ним не было вообще. А контроль обязаны были вести с ежедневными беседами
И таких потенциальных убийц сейчас скорее всего треть всего населения
Петух не клюнет - мужик не перекрестится...
17.01.2018 12:48
17.01.2018 12:37
- гость -
что такое пилорама?
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пилорама - это место где специально подготовленные люди пилят, к примеру бюджет, вот с вышеописанным инцидентом металлоискателем и рамками надоть народец осчастливить и не поверите - осчастливят, если конечно общество не разделится на 2 лагеря (примерно поровну) - "за" и "супротив" и вот те кто супротив поднимут ор на всю страну, тогдать может и не осчастливят