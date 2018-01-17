Фото: правительство Алтайского края

Внеплановые проверки сотрудников ЧОП, имеющих договоры со школами, будут проведены в Алтайском крае после инцидента в одном из учебных заведений в Перми, сообщает ИА REGNUM.

"Вопросы безопасности в общеобразовательных организациях в системе образования Алтайского края в принципе находятся на особом контроле, но в связи с происшествие м в Перми у нас есть поручение вице-губернатора края Надежды Капура по дополнительным мерам безопасности, которые стоит предпринять, в том числе руководителям муниципальных органов управления образования, с учётом того, что школы все же курируют и относятся к их подведомственности", — сообщила изданию заместитель министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.

По её словам, региональное минобразования и его подведомственные учреждения (как системы общего образования, так и системы профессионального образования) в это время будут осуществлять упредительный контроль. В частности, речь идёт о безопасности пребывания учащихся на территории учреждений профессионального образования.

По словам представителя ведомства, была проведена встреча с подразделениями Росгвардии. В первую очередь будет усилен пропускной режим, чтобы не допустить проникновения на территорию общеобразовательного учреждения посторонних лиц. Также будет проверена система видеонаблюдения и периметрального ограждения.

"Она проводится для того, чтобы ввести категорирование — то есть оценку степени защищённости данных объектов. Класс опасности будет выше там, где больше учеников. Такая работа будет завершена в крае до конца февраля, и по итогам, в зависимости от категорий, которые будут присвоены тому или иному объекту системы образования, будет вырабатываться целый комплекс мер. В том числе будут разработаны новые паспорта безопасности", — пояснила Инесса Долженко.

Представитель ведомства напомнила, что с 2017 года Алтайский край присоединился к пилотному проекту МЧС РФ "Научись спасать жизнь", посвящённому в том числе и различным психологическим приемам, связанным с террором и антитеррором.

Ранее вице-премьер страны Ольга Голодец заявила, что в российских школах могут усилить меры безопасности. 15 января в школе №127 в Перми произошла драка с применением холодного оружия. В совершении преступления подозреваются двое молодых людей: старшеклассник и бывший ученик этого учебного заведения.