Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Крыша спортивного центра "Эланс", находящегося в переулке Геблера в центре Барнаула, завалилась после ночной непогоды.
Надувной купол теперь напоминает "сдувшийся шарик". Фотокорреспондент портала Amic.ru побывала на месте событий и зафиксировала произошедшее.
В данный момент у спортивного центра ведется уборка снега.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что данные о произошедшем в экстренное ведомство не поступали.
Напомним, что второй день Барнаул живет в условиях непогоды — в городе идет сильный снег, сопровождаемый сильным порывистым ветром. Не исключено, что это могло стать причиной инцидента.
Кроме того, есть вероятность, что крыша спортцентра "сдулась" из-за несработавшей системы нагрева воздуха.
Представитель "Эланса" в беседе с корреспондентом нашей редакции не смогла дать комментарий относительно произошедшего.
Комментарии
вангую продырявилась оболочка, воздух стал выходить, и мощности насосов не хватило, чтобы удержать купол
Напомним, что второй день Барнаул живет в условиях непогоды — в городе идет сильный снег
________________________________________________
смехануло, или они сильного снега не видели.
а можно снести этот купол и построить 16-ти этажный Илитный дом!
На куполе видно две дырки. Вопрос только что случилось раньше.
понты хозяйки превыше всего,каток пусть будет
плохая примета это для хозяйки
сдувается ее дело
а не надо грешить