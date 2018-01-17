Фото: vk.com/barneos22
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser погиб в результате лобового столкновения с грузовиком на трассе в Топчихинском районе Алтайского края.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, ДТП произошло в 07:05 на 86-м километре автодороги "Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан".
По предварительной информации, водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком Mitsubishi Fuso Fighter под управлением мужчины 1982 года рождения.
В результате ДТП погиб водитель внедорожника. Также пострадал пассажир грузового автомобиля 1981 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Ну хоть здесь справедливый финал...
А говорили ведь - грузовоз круче, это ж аксиома.
вот вам и пресловутый японский супервнедорожник! что "ТАЗ", что "КРУЗАК"- груда железа!!! а денег намного больше за железо ввалили!
При варианте крузак и пузотерка финал был бы другой.
10:57, дело не в железе а в инстинкте самосохранения. Я не хочу говорить плохо о водителе, но зная как себя ведут крузаки на трассе, исход вполне предсказуем. Скоростной режим нужно соблюдать и на крузаке и на ВАЗе....
Пассажир фусика скончался
Дак дедушке почти 70 было. Заработал поди на крузак то за долгую трудовую жизнь.