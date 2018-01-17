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Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser погиб в результате лобового столкновения с грузовиком на трассе в Топчихинском районе Алтайского края.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, ДТП произошло в 07:05 на 86-м километре автодороги "Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан".

По предварительной информации, водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком Mitsubishi Fuso Fighter под управлением мужчины 1982 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель внедорожника. Также пострадал пассажир грузового автомобиля 1981 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.