Директор российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что минувший 2017 год в России был самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом пишет "Газета.Ru".

По словам эксперта, среднегодовая температура была выше нормы. Такая же ситуация наблюдалась в Китае и Америке. По словам Вильфанда, в этих странах тоже был один из самых теплых годов.

Между тем директор Гидрометцентра отметил, что в Москве ничего необычного с точки зрения климата не произошло.

"Декабрь был одним из самых теплых. На 5,8 градуса температура была выше нормы", — рассказал Вильфанд.