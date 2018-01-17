Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за поэтапное снятие антироссийских санкций, но при наличии прогресса в минском процессе. Об этом пишет ТАСС.

Курц заявил, что Евросоюз должен настаивать на выполнении Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) минских соглашений.

Канцлер подчеркнул, что при наличии прогресса санкции нужно отменять "шаг за шагом, чтобы, как предложил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы МИД Германии, создавать стимулы для дальнейшего прогресса".

Также Курц обратил внимание на то, что в долгосрочной перспективе мир в Европе может быть только с Россией в качестве партнера, а не оппонента.