Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за поэтапное снятие антироссийских санкций, но при наличии прогресса в минском процессе. Об этом пишет ТАСС.
Курц заявил, что Евросоюз должен настаивать на выполнении Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) минских соглашений.
Канцлер подчеркнул, что при наличии прогресса санкции нужно отменять "шаг за шагом, чтобы, как предложил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы МИД Германии, создавать стимулы для дальнейшего прогресса".
Также Курц обратил внимание на то, что в долгосрочной перспективе мир в Европе может быть только с Россией в качестве партнера, а не оппонента.
Комментарии
А поэтапное снятие санкций - это как? Сначала разрешить одному вору ездить в Евросоюз, затем другому?
не сниму никогда. для снятия надо вернуть незаконно захваченный Крым
А поэтапное снятие санкций - это как? Сначала разрешить одному вору ездить в Евросоюз, затем другому?
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Они как ездили в гейропу, так и ездят. Потому что они там давно живут.
Какой у них симпатичный канцлер
но при наличии прогресса в минском процессе
про минские соглашения уже забыли
мир в Европе может быть только с Россией в качестве партнера
То есть когда санкции снимут? То есть не будет мира в Европе? То есть война будет?