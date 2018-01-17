Около 500 единиц дорожной техники в Алтайском крае боролись с последствиями сильнейшего снегопада. Об этом сообщает пресс-центр администрации региона.

В эти дни было использовано 290 тонн противогололедных материалов. По автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения проезд обеспечен ко всем населенным пунктам. Перерывов в движении транспорта не зарегистрировано.

В эти дни дорожную обстановку в Алтайском крае контролировали диспетчерские службы "Алтайавтодора" и Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай", используя 36 метеостанций.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный "Алтайавтодора": (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.